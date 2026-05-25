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Roban en casa de Ramazani mientras jugaba el Valencia - Barça

El futbolista belga sufrió el robo mientras jugaba en Mestalla y tenía preparado el viaje a Londres tras cerrar su etapa en el Valencia.

Largie Ramazani en un partido con el Valencia

Largie Ramazani en un partido con el ValenciaGetty Images

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La vivienda de Largie Ramazani fue asaltada en la noche del sábado al domingo mientras el futbolista del Valencia disputaba el partido ante el Barcelona en Mestalla, según adelantó Las Provincias.

Fuentes de la Guardia Civil confirman la existencia de una denuncia por robo en una vivienda situada en Bétera, localidad donde se encuentra la urbanización en la que ha residido esta temporada el extremo belga, cedido por el Leeds United.

Saltaron el muro y entraron por una ventana

Según la información publicada, los ladrones accedieron a la parcela tras saltar un muro y entraron en la casa a través de una ventana. La alarma no estaba conectada en ese momento.

Ramazani y varios amigos que se alojaban con él ya tenían parte de sus pertenencias preparadas en maletas, ya que el jugador tenía previsto viajar a Londres el domingo.

Al regresar a casa tras el encuentro -que comenzó a las 21:00 horas-, el futbolista descubrió el robo y avisó a la seguridad privada de la urbanización, que posteriormente alertó a la Guardia Civil.

El extremo acudió el domingo por la mañana a las dependencias de la Guardia Civil en Bétera para formalizar la denuncia.

Unos 100.000 euros en joyas y otros objetos

Según apunta Las Provincias, el botín estaría compuesto principalmente por joyas y el valor de los objetos robados podría rondar los 100.000 euros.

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