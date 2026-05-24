Jaén Paraíso Interior FS hace historia y conquista su primera Copa del Rey de Fútbol Sala tras vencer al Jimbee Cartagena

El Jaén Paraíso Interior FS ha escrito una página histórica al proclamarse campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala por primera vez, tras derrotar por 3-5 al Jimbee Cartagena en una final espectacular disputada en Cáceres. El conjunto amarillo ha sabido resistir en los momentos más difíciles, mostrando una enorme personalidad para acabar levantando un título que se le había escapado en cuatro ocasiones anteriores.

El encuentro ha estado marcado por la igualdad desde el inicio. Joao Salla adelantó al Jaén con un gran remate, aunque el Jimbee respondió rápidamente por medio de Motta. Antes del descanso, Ousmanmusa volvió a poner por delante a los cartageneros, pero otra vez apareció Joao Salla para firmar el empate desde el doble penalti.

En la segunda mitad continuó el intercambio de golpes. Tomaz hizo el 3-2 para el Jimbee, pero el Jaén reaccionó de inmediato y aprovechó después la expulsión de Darío Gil para dar el golpe definitivo. Mati Rosa culminó la remontada y, ya en los últimos segundos, Míchel sentenció el encuentro aprovechando el juego de portero-jugador del rival.

Además de los goles, la figura de Carlos Espíndola fue decisiva con varias intervenciones clave que sostuvieron al equipo cuando más sufría, ante el empuje del conjunto murciano.

"Es la recompensa al sufrimiento"

Tras el partido, el entrenador del Jaén, Daniel Rodríguez, ha destacado el enorme mérito de sus jugadores y ha asegurado que el título "es la recompensa al trabajo y al sufrimiento de muchos años". El técnico ha recordado las finales perdidas anteriormente, elogiando la capacidad de reacción de su equipo durante toda la final. También ha querido agradecer el apoyo de la afición desplazada a Cáceres, afirmando que "este título también es suyo porque siempre han estado al lado del equipo en los buenos y en los malos momentos", ha indicado.

Juanma Moreno felicita al campeón

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha querido mandar un mensaje de felicitación al Jaén Paraíso Interior a través de su cuenta de X. "Este equipo no tiene límites; el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala gana la Copa del Rey de fútbol sala un mes después de conquistar la Copa de España", ha indicado el presidente, quien ha reconocido la felicitación a la "Marea Amarilla" y al club "por hacer historia una vez más".

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