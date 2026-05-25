La UCO señala que el software de Begoña Gómez "llegó a mantener una actividad comercial"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado dos nuevos informes al juez que investiga a Begoña Gómez: uno relacionado con la cátedra y el software que se creó para ella, y otro sobre los movimientos bancarios de Gómez. Sobre el software presuntamente apropiado por la esposa del presidente del Gobierno concluye que "sí llegó a tener actividad comercial".

Según los investigadores, la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no siguió el procedimiento establecido para proteger la propiedad intelectual, a pesar de que los derechos correspondían a la propia universidad.

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Antena 3, analiza indicios relacionados con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) y la plataforma, con mismo nombre, donde se registró el software presuntamente apropiado por la mujer del presidente del Gobierno.

En la misma línea señalan que la empresa Transforma TSC SLU, creada por Gómez en noviembre de 2023, "efectivamente llegó a mantener actividad comercial", frente a la versión de la defensa de Begoña Gómez, que sostiene que no hubo irregularidades ni perjuicio patrimonial para la UCM.

Dos pagos en 2024

Esta conclusión llega por dos pagos realizados en marzo de 2024 por la empresa Innovación Hexagonal SL, que suman un total de 6.687,85 euros. Además, destacan que "varios miembros" de esta compañía estaban registrados en la plataforma, lo que consideran una "coincidencia" entre los usuarios y el único cliente de la sociedad.

El informe recoge que "a pesar del corto periodo de vida de la mercantil, más allá de la intencionalidad o pretensiones perseguidas comercialmente con la fundación de la misma y que, en apariencia, se vieron frustradas de manera temprana, se apunta que esta efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".

La UCO indica que la empresa dejó de tener actividad en junio de 2024 por un motivo que "se desconoce", señalando que esto coincide en el tiempo con la apertura del procedimiento judicial en abril de ese mismo año, así como con la querella presentada por la asociación Hazte Oír en junio, donde se denunciaba la supuesta apropiación indebida del software.

La cátedra se creó según la normativa prevista

Por otro lado, los agentes concluyen que la cátedra de Begoña Gómez, la cual "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la Universidad", se creó según la normativa prevista.

Y apuntan que la información de sus cuentas bancarias "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente (…) se corresponden con los principales pagadores que se identifican".

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