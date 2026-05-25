Riquelme reta a Florentino a debatir y promete "la mayor transformación en 120 años" del Madrid

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha pedido este lunes públicamente a Florentino Pérez mantener debates para confrontar sus proyectos de cara a las elecciones del club blanco.

El empresario y presidente de Cox Energy inauguró su sede electoral en el Paseo de la Castellana y aseguró que está preparado para comparar propuestas con el actual mandatario madridista: "Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba esa democracia y proyectos que se quisieran presentar. Por supuesto, que pusiésemos los avales. Son los mayores que se han puesto en cualquier elección de la historia. Puse a nivel personal. Y pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, el trabajo está hecho".

Riquelme insistió en la importancia de debatir "las veces que sean necesarias dos proyectos de una manera sana y respetuosa".

Además, quiso dejar claro que su candidatura no nace contra nadie: "Mi proyecto no es anti nadie ni contra nadie" y aseguró que su objetivo es trabajar "a favor del Real Madrid".

Promete una tranformación

El candidato anunció que este miércoles presentará oficialmente su programa: "En estos 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio. Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso".

Según explicó, la campaña durará quince días y mostrará tanto el proyecto deportivo como el institucional.

Riquelme centró buena parte de su discurso en la figura del socio, al que considera olvidado en los últimos años. "El socio es uno de los grandes olvidados del Real Madrid".

Crítico con la reforma del Bernabéu

También criticó algunos aspectos de la reforma del Santiago Bernabéu: "¿Qué beneficios tiene ser socio del Real Madrid además de un gran privilegio y honor? Un descuento del 15% en camisetas y el que tiene un abono un privilegiado. Tienen los asientos más pegados a los otros después de una reforma de 1.700 millones. La parte del socio y los abonados misma barra, mismos baños y tienes que salirte diez minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones de euros".

Por ello, defendió que unas elecciones con debate abierto serían positivas para el club y para futuras generaciones de madridistas: "Buscamos que sea la base del futuro del Real Madrid. Legado que no solo son las siete Copas de Europa que se han puesto en una lona. Hay ocho más que también es parte del legado del Real Madrid".

En el plano deportivo, el candidato ha confirmado que tiene un "proyecto tremendamente potente e ilusionante para el madridismo", que irá desgranando a lo largo de la campaña. También ha tenido palabras para la selección española, lamentando la nula presencia de madridistas en la lista para la Copa del Mundo y prometiendo que, si gana, trabajarán para "devolver a la selección española a grandes jugadores, a grandes estrellas".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.