Djokovic hace saltar todas las alarmas antes de su duelo contra Zverev

El serbio Novak Djokovic canceló el entrenamiento que tenía previsto para este jueves, previo a la disputa de la semifinal del Open de Australia que se enfrentará este viernes al alemán Alexander Zverev, segundo favorito.

El balcánico, diez veces campeón en Melbourne, tenía fijada una sesión para el mediodía, en horario local, pero ha decidido anularla por las secuelas físicas sufridas tras el partido de cuartos de final contra el español Carlos Alcaraz.

Es el segundo día consecutivo que el balcánico no ha entrenado de cara a su semifinal. El de Belgrado, de 37 años, reconoció tras el encuentro que tenía que ver cómo se encontraba físicamente y de momento parece que ha preferido ser cauto y saltarse sus dos sesiones de entrenamiento para llegar lo mejor posible a un duelo que se presenta también muy exigente ante el de Hamburgo, en gran estado de forma.

¿Una medida de precaución?

Djokovic, que por medio de su entorno no ha explicado si se trata de una medida de precaución o un síntoma de una dolencia, fue asistido en la pista en el transcurso del partido frente a Alcaraz y estuvo unos minutos en el vestuario donde se le colocó un vendaje en el muslo izquierdo.

Según argumentó después de su victoria el ganador de 24 títulos del Grand Slam, tuvo que tomar antiinflamatorios para paliar estos contratiempos.

¿Show o lesión? Esa ha sido la gran pregunta estos días en el circuito tenístico. Carlos Alcaraz opinó tras el partido que alguien que sopesa la posibilidad de retirarse durante el segundo set no juega en el tercero y el cuarto como lo hizo Novak Djokovic, en alusión a las declaraciones del serbio respecto a que pensó en abandonar durante la segunda manga.

"No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en tercero y el cuarto no vi nada. No creo que se hubiera retirado si pierde el segundo set", señaló el de El Palmar. "Yo creo que alguien que está pensando en retirarse en el segundo no hubiera jugado de la manera que lo ha hecho. No voy a entrar en detalles, pero no creo que se hubiera retirado".

"No quiero revelar nada la lesión"

Djokovic también habló sobre sus molestias físicas durante el partido: "Creo que he experimentado eso pocas veces en mi carrera. La experiencia ayuda a entender cómo enfrentarse a la adversidad y sacar, supongo, la fuerza y la energía necesarias de las que te alimentas para ganar un partido de tenis, para ganar un torneo".

Tras el encuentro, y ya con el pase a la semifinal, Djokovic no quiso desvelar el alcance su lesión: "La medicación que me dieron empezó a funcionar en el segundo set. Suena mal, pero es así. A partir del segundo set empecé a mejorar y a encontrarme mucho mejor. Entonces me pude mover como no podía hacerlo antes. No quiero revelar nada sobre la lesión que tengo", zanjó.

"No es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar"

El extenista John McEnroe, ahora comentarista, mostró su esceptismo ante las molestias físicas de Novak durante el encuentro: "No es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar", comentó el estadounidense en el canal australiano Channel Nine.

La 'imitación' de Alcaraz

Lo cierto es que 'Nole' abandonó la pista después de que el murciano le rompiera el saque y terminó venciendo el segundo set. Después, cuando Djokovic ganó el tercer set, remontando así la primera manga ganada por Alcaraz, el murciano se retiró hacia su banquillo tocándose la misma zona de la que se quejaba el serbio antes. Una imitación de la 'lesión' del balcánico que fue muy comentada también en redes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com