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Muere la maratoniana etíope Yebrgual Melese a los 36 años de forma repentina

La fondista estaba preparando el maratón de Ottawa de finales de mayo.

La maratoniana et&iacute;ope Yebrgual Melese, en el centro de la imagen

La maratoniana etíope Yebrgual Melese, en el centro de la imagenGetty

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El atletismo vuelve a vestirse de luto. La etíope Yebrgual Melese, de 36 años, murió este martes de forma repentina mientras se entrenaba, según confirmó la Federación Etíope de Atletismo.

La fondista se preparaba para disputar el maratón de Ottawa, previsto para el próximo 24 de mayo, cuando se produjo el fatal desenlace.

Melese contaba con una destacada trayectoria en la distancia de 42,195 kilómetros. Fue segunda en el maratón de Chicago en 2015 y también subcampeona en Barcelona en 2025. Su mejor marca personal fue de 2:19:36, lograda en 2018, lo que la situó en su momento entre las mejores del mundo.

En su palmarés figuran además triunfos en los maratones de Houston, Praga y Shanghái, así como en los medios maratones de París -en dos ocasiones- y Lisboa.

Condolencias

La Federación Etíope de Atletismo expresó su "pesar por la repentina muerte de la atleta" y trasladó sus "condolencias a la familia, sus amigos, aficionados y a toda la familia del deporte".

Su fallecimiento se suma a una preocupante lista de atletas africanos que han muerto de forma prematura en los últimos años, entre ellos Kelvin Kiptum, Rebbeca Cheptegei, Samuel Wanjiru, Agnes Tirop o Kipyegon Bett.

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