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Ana Redondo, sobre Florentino Pérez: "Machismo evidente, anacrónico y que está fuera absolutamente de lugar"

La ministra de Igualdad considera "casposos" los comentarios del presidente del Real Madrid hacia dos periodistas.

Ana Redondo y Florentino P&eacute;rez

Ana Redondo y Florentino PérezEuropa Press / EFE

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La histórica rueda de prensa protagonizada por Florentino Pérez este martes ha generado reacciones desde todos los ámbitos e incluso el Barcelona informaba que estudia emprender acciones legales por las acusaciones del presidente del Real Madrid. La comparecencia del máximo dirigente blanco se extendió durante más de una hora y hubo dos momentos que llamaron la atención de los presentes, cuando se dirigió a dos mujeres periodistas con el término "esa niña" y cuestionando los conocimientos futbolísticos de una de ellas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado esos comentarios de Florentino Pérez, unos comentarios que considera "de un machismo evidente" y "casposo".

"En España ese tipo de comentarios son anacrónicos y denotan la edad; yo espero que las generaciones más jóvenes también alcen la voz contra ese machismo anacrónico y un poco casposo", ha indicado Redondo a la entrada de la sede del servicio 028 de atención a víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia.

"Responde a una cultura machista muy profundamente integrada en..."

La ministra de Igualdad ha denunciado que la forma de dirigirse a varias periodistas mujeres en la rueda de prensa de este martes, es "una muestra más de este machismo que está instalado y que vemos diariamente, que es transversal, que responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad".

"Creo que es un machismo evidente, anacrónico y que está fuera absolutamente de lugar", ha apuntado Ana Redondo.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha reclamado respeto profesional para las periodistas deportivas.

"No deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres; el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte", ha señalado en redes sociales.

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