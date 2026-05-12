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Ocho heridos, dos de ellos graves, al explotar una bombona de butano en Barcelona

Una bombona de butano ha explotado en un bloque de pisos ubicado en la calle Vereno de Barcelona.

Imagen de la calle afectada por la explosión de gas en Barcelona

Ocho heridos, dos de ellos graves, al explotar una bombona de butano en Barcelona | Antena 3 Noticias

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Alba Gutiérrez
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Ocho personas han resultado heridas, dos de ellos en estado grave y otra de diversa consideración, por una explosión de una bombona de butano en un bloque de pisos ubicado en la calle Venero de Barcelona. El edificio ha tenido que ser desalojado.

Tal y como han detallado fuentes de los equipos de emergencia, la explosión ha originado un incendio en el bloque de pisos y por este motivo, dos personas han resultado heridas de gravedad. Ambas han tenido que ser trasladadas al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Los heridos más graves serían una madre y un hijo. Al parecer la explosión se habría producido cuando ella estaba cocinando. Su piso y el de al lado habrían quedado inhabitables. Según han informado los bomberos, no hay una fuga de gas en el edificio y se han producido daños estructurales puntuales, aún pendientes de evaluación.

Además, otras seis personas han sufrido afectaciones leves y han tenido que ser atendidas en el lugar de los hechos por profesionales del Sistema de Emergencias Médicas, aunque en este caso, no ha sido necesario trasladarlas a ningún centro médico. Por la fuerte explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido alrededor de 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

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