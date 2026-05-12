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El Supremo acepta convertir a los interinos en trabajadores fijos solo si han superado una oposición

El Tribunal Supremo considera que, si no se supera un procedimiento de acceso al empleo público, "se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público, además de impedirse el acceso a ese empleo a los ciudadanos restantes".

Imagen de una manifestaci&oacute;n de funcionarios interinos

Imagen de una manifestación de funcionarios interinos EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y fijado criterio por el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas.

El Tribunal ha establecido que sólo deben adquirir la condición de fijos quienes previamente hubieran superado una prueba selectiva para acceder a un empleo indefinido, sin obtener plaza, y que hubieran encadenado después contratos temporales.

En la sentencia, el Alto Tribunal argumenta que la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones Públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad "porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos".

Además, considera que las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso en la temporalidad consisten en el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constante que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador.

Aprobar la oposición sin plaza y completar contratos temporales

De esta manera, el Supremo entiende que si una persona ha participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la supera, pero sin obtener plaza porque el número de aspirantes supera al número de plazas ofertadas, y posteriormente, suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, procede convertir ese contrato en uno fijo.

El Alto Tribunal ha dictado su fallo en conformidad con la sentencia del TJUE del 14 de abril de 2026 sobre el llamado 'caso Obadal', declarándose como relación laboral fija la de una mujer que había superado un proceso selectivo y posteriormente, había sufrido abuso de temporalidad.

Esta sentencia del Supremo pone fin a las aspiraciones de miles de trabajadores contratados durante años de manera temporal por las administraciones públicas, que esperaban que su relación laboral se declarase fija sin haber pasado por una prueba selectiva previa.

El Supremo fija así criterio y solo si lo han hecho y han sufrido abuso de temporalidad podrán ser declarados como trabajadores fijos.

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