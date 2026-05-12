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PSC y ERC encarrilan un acuerdo tras las elecciones andaluzas para aprobar los presupuestos de Cataluña

Según ha podido conocer Antena 3 Noticias, el acuerdo entre PSC y ERC para sacar adelante los presupuestos en Cataluña podría llegar justo después de las elecciones andaluzas.

Oriol Junqueras y Salvador Illa

PSC y ERC encarrilan un acuerdo para aprobar los presupuestos de Cataluña en julio | Europa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

Cataluña se acerca a tener sus primeros presupuestos desde 2023. Según ha podido conocer Antena 3 Noticias, el Govern de Salvador Illa y ERC ultiman un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026, con la previsión de cerrarlo la semana que viene o la siguiente y aprobarlo definitivamente en el Parlament antes de mediados de julio.

Las negociaciones entre socialistas y republicanos avanzan desde hace semanas y ambas partes ya dan prácticamente por hecho el pacto. El objetivo es que la tramitación parlamentaria arranque tras las elecciones andaluzas para no interferir, ya que habría nuevas concesiones para los independentistas.

Educación, transporte y financiación

El pacto incluirá compromisos relacionados con el equilibrio territorial, la movilidad, los servicios públicos y la lengua catalana. Uno de los focos principales estará en la educación, en plena tensión por las protestas y huelgas de docentes de la escuela pública.

También tendrá peso la cuestión fiscal y el papel de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que podría recibir un nuevo impulso dentro de los acuerdos entre PSC y ERC.

Entre los proyectos más relevantes aparece la línea orbital ferroviaria que pide Esquerra a cambio de su apoyo. Se le conoce como el 'cuarto cinturón' del tren, que conectaría Vilanova i la Geltrú con Mataró sin pasar por Barcelona. Se trata de una infraestructura que dependerá de financiación estatal y cuya inversión total podría situarse entre los 4.000 y 5.000 millones de euros.

ERC insiste en ganar "soberanía nacional"

Otro de los puntos clave para ERC es el aumento de "soberanía nacional". Aunque por el momento no especifican estas competencias, los republicanos tienen intención de avanzar en la cogestión de infraestructuras estratégicas, especialmente en los aeropuertos catalanes.

En ese contexto aparece la futura Autoritat Aeroportuària de Catalunya, anunciada hace meses por Salvador Illa y que permitiría una gestión compartida de los principales aeropuertos, en una fórmula similar a la pactada recientemente entre el Gobierno central y el País Vasco.

"Queremos tener voz y voto en las decisiones que afectan a los aeropuertos", ha señalado el portavoz de ERC, Isaac Albert, que admitió la complejidad de las negociaciones por el papel de Aena.

La bilateral con el Gobierno, pendiente

Buena parte de los acuerdos dependen directamente del Ejecutivo central. El Gobierno tendrá que avalar tanto la financiación de las infraestructuras como la creación de una sociedad mercantil que gestione inversiones estatales en Cataluña.

La comisión bilateral entre Generalitat y Estado todavía no tiene fecha oficial, aunque ambas partes esperan celebrarla próximamente para reforzar el acuerdo presupuestario.

Desde ERC aseguran que no contemplan un escenario en el que los compromisos pactados no se cumplan. "Son dos gobiernos que pactan", resume Isaac Albert.

ERC desvincula el caso Trapero de los presupuestos

En paralelo a la negociación, ERC mantiene sus críticas al director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, después de la polémica por la infiltración de agentes en una asamblea de docentes.

Aun así, los republicanos han querido dejar claro que esta cuestión no condicionará el apoyo de los presupuesyos. "Lo que no haremos es que la figura de Trapero acabe hipotecando la financiación de los hospitales o de las escuelas", aseguró Albert.

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