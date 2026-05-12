Pedro Sánchez: "La crisis del hantavirus no ha acabado y por tanto, el Gobierno la sigue de cerca"

Al concluirse el dispositivo de evacuación de los pasajeros del 'MV Hondius', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom se han reunido en La Moncloa. El encuen

El encuentro entre ambos se ha celebrado a las 9:30 horas de la mañana y la rueda de prensa ha dado comienzo alrededor de las 10:00 horas. Precisamente, será en esa rueda de prensa en la que el presidente ha detallado la evacuación del crucero afectado por hantavirus.

Pedro Sánchez: "El operativo ha sido un éxito gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado"

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno ha detallado que España "ha cumplido como hemos hecho siempre". También ha detallado que ha detallado que nuestro país recibió una "llamada de auxilio" del barco, pero también "de la OMS, de la UE y de más de 23 gobiernos de todo el mundo que nos pedían ayuda para repatriar a un grupo de personas amenazadas".

Ha asegurado que era "nuestra responsabilidad legal" y afirma que "hemos mostrado al mundo que España es un país comprometido con la salud global, que ayuda a otros cuando puede y es necesario".

Sobre el operativo, ha considerado que "ha sido un éxito gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado, liderados por los ministros de Sanidad, Interior, Política Territorial y Defensa". Asimismo, ha asegurado que "este verano, 6 millones de españoles viajarán al extranjero, y su seguridad y salud estarán protegidas por las leyes internacionales y la legitimidad que nos da haberlas aplicado cuando eran otros los que buscaban auxilio en nuestras costas".

Sánchez también ha agradecido al papa León XIV las palabras dedicadas al pueblo canario entre las que destacaban "su solidaridad y su empatía". Por otro lado, ha querido recordar al "conjunto de la sociedad española" la profesionalidad de todos los que han participado en dicho desembarco.

Ha afirmado que los responsables políticos de los viajeros son "ahora mismo, los gobiernos". Y por tanto, Sánchez ha destacado que "en España vamos a monitorizar a los pasajeros de ese crucero que ahora mismo, están en el Hospital Gómez Ulla".

Ha explicado cuál es el protocolo que se sigue en España. Tal y como ha declarado, "el protocolo establecido son dos PCR": "Una que se acaba de hacer y la siguiente, que será en ocho o diez días". Pese al optimismo, el presidente ha detallado que "esta crisis aún no ha acabado" y sostiene que "el Gobierno la sigue de cerca".

El presidente no entra en polémica con el gobierno canario y asegura que "han seguido su manual de gestión de crisis aplicado en los últimos años"

Por otro lado, Sánchez no ha entrado en polémica con el Gobierno canario. Ha asegurado que "ha seguido su manual de gestión de crisis aplicado en estos años". Ha explicado que ese "manual" ha consistido en: "rigor científico, asesoramiento técnico, transparencia absoluta en la información, lealtad institucional y cooperación internacional, a través de la OMS y con más de una veintena de países y a las instituciones comunitarias".

Agradecimiento a Costa, Von der Leyen y Guterres

Durante el día de ayer lunes, Pedro Sánchez ha dado las gracias al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al presidente del Consejo Europeo, António Costa y a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, por su apoyo y gratitud a España por la gestión de la crisis del hantavirus.

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