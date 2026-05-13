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Los puntos clave de la cumbre que Donald Trump y Xi Jinping mantendrán en Pekín

Mientras las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán siguen bloqueadas, Donald Trump viaja a Pekín donde se reunirá con Xi. Irán, la IA y Taiwán serán temas de conversación.

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Los puntos clave de la cumbre que Donald Trump y Xi Jinping mantendrán en Pekín | EFE

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Miriam Vázquez
Publicado:

Donald Trump llegará en las próximas horas a China y lo hará justo después de que la oficina de Asuntos de Taiwán en el gigante asiático haya manifestado su oposición firme a la independencia de Taiwán así como su capacidad para "aplastar" el separatismo, una capacidad "inquebrantable".

El avión presidencial aterrizó en Alaska para repostar combustible durante su escalada rumbo a China. El mandatario no descendió de la aeronave. Junto a él viajan en esta visita oficial el director ejecutivo de la tecnológica Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y Tim Cook, de Apple. Muchas de las empresas que se unen a Trump se enfrentan a importantes barreras regulatorias o de acceso al mercado en China, y ven la cumbre como una oportunidad política que podría ayudar a acelerar los debates regulatorios que ya están en marcha en China.

Los puntos clave que se tratarán en esta Cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping pasan por la guerra de Irán, pero también por la inteligencia artificial, las tierras raras o Taiwán. En la agenda del presidente figura una reunión con Xi este jueves y viernes y una visita al Templo del Cielo, así como una cena de Estado. El viernes está previsto que regrese a Estados Unidos. La actual es la primera visita en más de ocho años que hace el mandatario estadounidense. Estaba prevista para marzo, pero debido a la guerra se aplazó.

Estados Unidos pidió a China, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz. Y antes de subirse al avión presidencial aseguró que a la prensa que mantendrá una "larga conversación" con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda de Pekín. "Tengo una excelente relación con el presidente Xi y creo que seguirá así. Tenemos muchos temas de conversación; Irán no es uno de ellos, porque lo tenemos bastante controlado", ha dicho.

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