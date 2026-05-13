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Jorge Martín vuelve a disfrutar en MotoGP: "La Biblia te aporta muchas cosas"

Después de un 2025 condicionado por las lesiones, el piloto madrileño cuenta a Antena 3 Deportes que la vida vuelve a sonreírle. También responde a los rumores que lo sitúan en Yamaha en 2027.

Jorge Martín vuelve a disfrutar en MotoGP: "La Biblia te aporta muchas cosas"

Jorge Martín vuelve a disfrutar en MotoGP: "La Biblia te aporta muchas cosas"

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El presente vuelve a sonreírle a Jorge Martín. Después de atravesar uno de los periodos más difíciles de su carrera deportiva, el piloto asegura sentirse feliz y centrado de nuevo en disfrutar sobre el asfalto. Así lo explica en una entrevista a Antena 3 Deportes, donde deja claro que vuelve a sentirse competitivo y mentalmente fuerte.

"Muy contento de cómo están yendo las cosas, me sonríe la vida", afirma el madrileño respecto al año pasado. El 2025 fue especialmente duro para Martín, ya que las lesiones le obligaron a permanecer varios meses alejado de la competición y frenaron su progresión tras proclamarse campeón del mundo en 2024.

A nivel físico y mental tuvo que afrontar una etapa compleja marcada por la incertidumbre y la recuperación. Sin embargo, el piloto reconoce que su mentalidad ha sido clave para superar esos momentos que, según explica, también están muy relacionados con la fe.

"Hay que creer siempre en algo más"

Antes del inicio de la temporada, su madre le regaló una Biblia, un gesto que ha resultado muy importante a nivel personal: "Creo que a nivel de autoayuda la Biblia es algo que te aporta muchas cosas y jugándome la vida cada momento yo creo que hay que creer siempre en algo más", asegura.

También también recordó algunos de los episodios más difíciles de su trayectoria. Entre ellos, la grave caída sufrida en Portimão en 2021, además de las lesiones que marcaron el último año. Pese a todo, el piloto prefiere quedarse con las experiencias positivas y con el aprendizaje que le ha dejado cada situación. "Mi mente un poco lo ha borrado, no sabía que ya no lo tengo dentro de mí", señala.

"Los rumores son rumores. Dentro de poco, cuando salga todo, veremos qué pasa"

Jorge Martín

Ahora, vuelve a estar centrado exclusivamente en competir al máximo nivel. Muchos ya sitúan otra vez a Jorge Martín entre los grandes favoritos para hacerse con el título esta temporada y lejos de agobiarse el piloto resta importancia a todo lo que se dice fuera del paddock.

"A mí lo que digan o dejen de decir, la verdad que me importa bastante poco", apunta. Además de su gran momento de forma, el nombre de Jorge Martín también aparece ligado a un salto a Yamaha en 2027. Sin embargo, evita profundizar demasiado sobre su futuro: "Los rumores son rumores. Dentro de poco, cuando salga todo, veremos qué pasa".

Mientras todo el mundo sigue pendiente de sus movimientos, Jorge mantiene la concentración en el presente y en su próximo reto: el Gran Premio de Cataluña, una cita en la que puede brillar ante el público español.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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