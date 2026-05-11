El exentrenador de cinco números 1 no duda con Jódar: "Top-10 a final de año y varios grand slam en el futuro"

La meteórica progresión de Rafa Jódar en el último año y su increíble madurez tenística y mental con tan solo 19 años no pasan desapercibidos en el circuito. Ya existe una unanimidad sobre el hecho de estar ante un jugador con condiciones para pelear por los grandes torneos y escalar hasta las primeras posiciones del ranking. Toni Nadal ya avisó sobre su potencial tras su gran actuación en el Mutua Madrid Open, donde alcanzó los cuartos de final y donde superó a tenistas de la talla de Jesper de Jong, Fonseca o Alex de Miñaur.

El de Leganés se ha presentado en el Masters de Roma como cabeza de serie por primera vez en su carrera y ha dado cuenta de Nuno Borges y Matteo Arnaldi, antes de citarse con Learner Tien, otra de las jóvenes promesas de la ATP, en los octavos de final del Internazionali BNL D'Italia. Rafa Jódar no para de recibir elogios, el último el de un mítico entrenador ue preparó a cinco números. Estamos hablando de Rick Macci, el que fuera técnico de Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams.

El entrenador de 71 años, natural de Greenville, Ohio, opina que Rafa Jódar estará dentro del top-10 de la ATP a final de esta temporada y que en el futuro ganará varios grand slam.

"Jódar está cortado de una tela española diferente. Tiene esa mentalidad de toro español. Entre sus orejas está repartiendo mensajes más allá de sus años. Su juego está evolucionando y es completo para un tipo grande con buenos pies. Top ten para fin de año y unos cuantos slams en el futuro", apunta Rick Macci en su cuenta de X, antiguo Twitter.

Rafa Jódar se enfrentará a Learner Tien este martes en los octavos de final del Masters de Roma y por una plaza en los cuartos de final ante el ganador del Luciano Darderi vs Alexander Zverev. El de Leganés supo sufrir ante Matteo Arnaldi este domingo para sellar su pase a la cuarta ronda del Internazionali BNL D'Italia y, pase lo que pase en el Foro Itálico, el jugador madrileño acudirá a Roland Garros como cabeza de serie.

Martín Landaluce, a octavos de final en Roma

Martín Landaluce ha firmado este lunes su pase a los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer al italiano Mattia Bellucci (6-4 y 6-3) después de entrar en el cuadro principal como 'lucky loser', tras la baja del monegasco Valentin Vacherot.

El madrileño, número 94 en el 'ranking', se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el serbio Hamad Medjedovic.