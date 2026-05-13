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Rafa Nadal se desmarca de las elecciones a la presidencia al Real Madrid

El extenista niega en sus redes sociales cualquier relación con candidaturas a la presidencia blanca.

Rafa Nadal en un partido del Real Madrid en el Santiago Bernab&eacute;u

Rafa Nadal en un partido del Real Madrid en el Santiago BernabéuGetty Images

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El extenista Rafa Nadal, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, se ha querido desmarcar de cualquier tipo de candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid tras la convocatoria presentada por el presidente de la entidad, Florentino Pérez.

A través de su perfil en la red social X, Nadal envió un mensaje para exponer su postura y clarificar que no está en ninguna de las posibles candidaturas: "He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", escribió.

Posible candidatura de Enrique Riquelme

La rumorología en torno a su figura e influencia en el club blanco va de la mano respecto a la posible candidatura del empresario Enrique Riquelme, actual presidente ejecutivo de Cox Energy, uno de los gigantes mundiales de las energías renovables.

La vinculación reside en el patrocinio de su empresa en el 'Team Rafa', el equipo de Nadal que compite en el 'UIM E1 World Championship' de barcos eléctricos.

Pese a que Riquelme aún no ha confirmado si finalmente se presentará contra Florentino Pérez en las urnas, varias informaciones apuntaban a una anexión de Nadal a su candidatura, por lo que el tenista balear, que en muchas ocasiones se ha dejado ver por el palco del Santiago Bernabéu con el actual mandatario blanco, no participará en el próximo proceso electoral.

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