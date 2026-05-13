Ancelotti: "Si Mourinho vuelve al Real Madrid, puede hacer un trabajo fantástico"

Si hay alguien que puede hablar de primera mano sobre lo que supone entrenar al Real Madrid ese es Carlo Ancelotti. El italiano, actual seleccionador de Brasil, ocupó el banquillo blanco en dos etapas (2013 - 2015 y 2021 - 2025) y levanto tres Champions (2014, 2022 y 2024), tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Copas del Rey... En plena crisis deportiva y justo horas después de la histórica rueda de prensa de Florentino Pérez, el de Reggiolo ha tomado la palabra para repasar la actualidad del club blanco y abalar el posible regreso de Mourinho al Bernabéu.

"¿Mourinho? Si vuelve al Real Madrid, me alegraré mucho por él. Puede hacer un trabajo fantástico, como siempre ha hecho en todos los clubes en los que ha estado", indicó Ancelotti en una entrevista a The Athletic recogida por Europa Press.

El actual seleccionador brasileño admite que "no ha sido una buena temporada" para el Real Madrid y explica cómo gestionó él su relación con los jugadores durante su etapa como entrenador blanco.

"Como siempre, intenté establecer una relación con la persona, porque lo que eres es una persona, una persona que juega al fútbol. Eso lo tengo muy claro", subraya el entrenador italiano.

"El Real Madrid ha perdido a jugadores realmente importantes: Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho. El ambiente en la plantilla es importante, y viene de estos jugadores, que tienen más carácter, más personalidad y más liderazgo. El Real Madrid necesita tiempo para reconstruir este ambiente en la plantilla, que les dio mucho éxito. No es solo un problema de calidad técnica. Para tener éxito, también hay que encontrar un buen equilibrio", ha analizado Ancelotti.

"Eso de que los jugadores del Real Madrid hacen lo que quieren no es cierto"

Pero Ancelotti recuerda que el Real Madrid "es el club que entiende mejor que ningún otro este tipo de problema" de jerarquía, y negó que los jugadores manden por encima de los entrenadores.

"Porque eso que los jugadores del Real Madrid hacen lo que quieren. No es cierto. Es una auténtica tontería", señala Ancelotti.

"¡No es cierto! Los jugadores, cuando yo estaba allí, tenía una idea e intentaba discutirla con ellos, y veía si estaban de acuerdo o no. Incluso lo hicimos en la final de la Liga de Campeones. Cuando tengo una idea, el jugador tiene que formar parte de ella. No quiero imponer una estrategia", aclara Ancelotti.

"Hablar con los jugadores sobre la estrategia fue realmente importante en mi carrera, porque recibía muchas ideas de los propios jugadores. Andrea Pirlo, por ejemplo, cuando lo puse como centrocampista defensivo, fue una idea de Pirlo. Me dijo: 'entrenador, pruébeme como mediocentro defensivo. Soy capaz de hacerlo'", revela el entrenador italiano.

"Hablar con los jugadores no es una debilidad. Es simplemente una acción muy importante, porque tengo que transmitir mi idea del fútbol a los jugadores. No quiero soldados en el campo. Quiero jugadores que estén convencidos de lo que tienen que hacer en el campo", explica Ancelotti.