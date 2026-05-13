Rafa Yuste carga contra Florentino Pérez: "Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades"

El presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, respondió este miércoles con dureza a las declaraciones de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira', calificándolas de "patéticas y llenas de falsedades".

Antes de la comida de directivas previa al duelo liguero ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, Yuste acusó al presidente del Real Madrid de utilizar el asunto como cortina de humo.

"Es una cortina de humo clarísima para intentar justificar una mala gestión deportiva"

"No vale ir otra vez a Negreira, cuando hemos ganado dos Ligas seguidas, esta ultima con 14 puntos de diferencia. Es una cortina de humo clarísima para intentar justificar una mala gestión deportiva".

El dirigente azulgrana consideró que las palabras de Florentino forman parte de una estrategia para "encubrir un desastre deportivo que lleva dos años produciéndose", y aseguró que esa actitud "no le llevará a ninguna parte".

"Ni reí ni lloré, me dio pena", añadió.

El 'caso Negreira', de fondo

Las declaraciones llegan después de que Florentino Pérez acusara al Barça de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por las decisiones arbitrales.

El denominado 'caso Negreira' investiga los pagos realizados por el Barcelona entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía analiza si esos pagos, superiores a siete millones de euros, tuvieron como objetivo influir en el estamento arbitral.

Yuste confirmó que los servicios jurídicos del club están estudiando las declaraciones del presidente madridista, al considerar que se han sobrepasado "las líneas rojas que no se pueden pasar nunca".

Diferencia entre Florentino y otros dirigentes blancos

Pese al cruce institucional, el dirigente azulgrana quiso separar la figura de Florentino del resto de representantes del club blanco: "El domingo estuvieron en Barcelona (José Martínez) 'Pirri', el presidente de honor, y parte de la junta directiva, con Emilio Butragueño, y estuvieron la mar de bien, muy amables. A ellos, nada que decir".

Por último, Yuste recordó que Joan Laporta retomará oficialmente la presidencia del club el próximo 1 de junio y aseguró que seguirá "luchando para darle éxitos" al Barcelona.

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