Daniil Medvedev señala el golpe más diferencial de Alcaraz: "Muy difícil de defender"

Daniil Medvedev marcha con paso firme en Indian Wells y, tras imponerse a Alex Michelsen (6-2 y 6-4), se medirá en cuartos de final con Jack Draper, actual campeón en el desierto californiano y que imperó en un partidazo de octavos ante Novak Djokovic (4-6, 6-4 y 7-5(5)). El tenista ruso, que aterrizó en California a última hora, después de verse atrapado en Dubái por la guerra en el Golfo Pérsico, no ha cedido un set en sus tres primeros partidos (Tabilo, Báez y Michelsen) en el Valle de Coachella, donde ha disputado la final en dos ocasiones (2023 y 2024) cediendo ante Carlos Alcaraz.

El número 11 de la ATP analizó su actual estado de juego y avisó que es un jugador difícil de batir cuando juega al nivel en el que se encuentra a día de hoy.

"Cuando juego a este nivel es difícil enfrentarme, porque puedo sacar bien, puedo conectar golpes ganadores cuando es necesario y también puedo defender muy bien cuando hace falta. Tengo un juego bastante completo y, en ocasiones, no es fácil encontrar la manera de contrarrestarlo. Eso es un poco lo que ocurrió hoy", indicó Medvedev en declaraciones que recoge el medio Punto de Break.

El tenista de Moscú, ganador de 23 títulos ATP, aclaró que su nivelo baja cuando es "más defensivo" dentro de la cancha.

"Cuando juego peor es cuando me vuelvo más defensivo, pero no es una elección, sino una consecuencia de que mi potencia de golpeo baja un poco, también el porcentaje de primeros servicios. Cuando golpeo la pelota como lo estoy haciendo ahora, puedo ser agresivo, presionar mucho a mis rivales y seguir siendo sólido en defensa. Eso es lo que hace que sea complicado jugar contra mí", analiza Daniil Medvedev, como recoge Punto de Break.

El tres veces finalista del Open de Australia y una vez del US Open también habló sobre Carlos Alcaraz, el jugador que le superado en las dos finales que ha disputado en Indian Wells (2023 y 2024).

"Carlos Alcaraz, sin duda, tiene dejadas increíbles, muy difíciles de defender. Y también Corentin Moutet. Son diferentes estilos, pero ambos las ejecutan muy bien. Yo simplemente intento reaccionar lo mejor posible y ganar el punto cuando puedo", apuntó el tenista ruso al ser preguntado por el jugador con mejores dejadas del circuito.

Por último, Daniil Medvedev habló sobre el cambio de pelotas en el torneo californiano (Dunlop por Penn) y la regla de tiempo entre saque y saque.

"A mí no me gustan nada las pelotas Head. Después de unos minutos de juego dejan de ser perfectamente redondas. A veces golpeas exactamente igual y el resultado cambia dependiendo de la zona de la pelota que golpees. Eso no me gusta. Las Dunlop no son mis favoritas, pero al menos son más redondas y el resultado del golpe depende más de cómo impactas la pelota", explica el jugador de 30 años.

"El shot clock es muy subjetivo. Incluso yo, que saco muy rápido, a veces después de un peloteo largo de 40 golpes llego al servicio intentando recuperar el aliento y cuando miro el reloj quedan cinco segundos. Entonces pienso: '¿Qué ha pasado?'. Ahora va bastante rápido. Pero también hay jugadores que lo utilizan de forma excesiva, por ejemplo, cuando quedan dos segundos dicen que el lanzamiento de pelota no fue bueno. Creo que el sistema aquí es un poco rápido", concluyó Daniil Medvedev.

Cuartos de final de Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz vs Cameron Norrie

Jack Draper vs Daniil Medvedev

Arthur Fils vs Alexander Zverev

Learner Tien vs Jannik Sinner