Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Djokovic da por 'perdido' uno de los récords más increíbles del tenis: "Alcaraz puede hacerlo..."

El serbio se pronunció sobre la posibilidad de que Carlos Alcaraz iguale o supere uno de los datos más espectaculares de la historia del tenis.

Djokovic y Alcaraz se saludan tras la final del Open de Australia 2026

Djokovic y Alcaraz se saludan tras la final del Open de Australia 2026GTRES

Publicidad

Carlos Alcaraz sumó ante Dimitrov su 13º victoria consecutiva en 2026 (Open de Australia, Doha e Indian Wells), y aunque todavía está lejos de su récord personal de la temporada pasada (24), puede que en su mente ya esté pensando en igualar o superar uno de los récords más increíbles en la historia de este deporte: las 41 victorias seguidas que consiguió Djokovic en comenzando el año 2011.

"¿Mis 41 victorias? Alcaraz puede hacerlo..."

Es pronto, muy pronto para imaginar que el murciano pueda incluso acercarse a ese registro, aunque el propio Djokovic se pronunció sobre las posibilidades que tiene el español de superar su hazaña: "Él puede hacerlo. Tiene todo lo que se necesita en términos de juego, en términos de adaptabilidad a diferentes superficies, y el nivel de forma física y recuperación que ha demostrado y madurado a lo largo de los años", dijo Nole en Indian Wells, donde debutó con una victoria sufrida tras remontar al polaco Majchrzak.

"Si mantiene su cuerpo sano, es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que participe. Ha logrado cosas históricas en nuestro deporte a pesar de su juventud", sentenció el de Belgrado.

¿Cuándo podría lograrlo?

De momento, el reto es más que exigente, tendría que ganar los torneos de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roma y Madrid para igualar las 41 victorias consecutivas, eso en el caso de que juegue todos ellos, y de que se salte el Conde de Godó, donde ganó en 2023 y 2024 y el año pasado perdió en la final ante Rune. En Montecarlo y Roma defiende el título, pero en Miami solo defiende la segunda ronda y en Madrid si participa ya sumará más puntos que en la edición pasada, donde fue baja. Por lo tanto, para superarlo necesitaría, además, ganar el primer partido en Roland Garros 2026.

Recórd de victorias desde el inicio de una misma temporada

  • Novak Djokovic en 2011: 41
  • Novak Djokovic en 2020: 26
  • Rafa Nadal en 2022: 20
  • Sampras, Djokovic y Federer: 17

Estas victorias se contabilizan desde que empieza una temporada, ya que, por ejemplo, Vilas sumó 46 victorias consecutivas pero entre varias temporadas o habiendo comenzado la cuenta a mitad de año, Lendl hizo 45, Djokovic 43, McEnroe 42, Borg y Federer 41.

Alcaraz, por su parte, buscará en la madrugada de este lunes al martes su 14º victoria consecutiva ante el francés Rinderknech.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Duro sorteo para Carlos Alcaraz en Indian Wells 2026: cuándo juega y cuadro masculino

Carlos Alcaraz en el partido ante Andrey Rublev

Publicidad

Deportes

Dos futbolista iraníes realizan un supuesto gesto de auxilio desde el autobús

Cinco jugadoras iraníes solicitan asilo en Australia antes de regresar a Irán

La esquiadora española Audrey Pascual en el supergigante

Audrey Pascual, la campeona paralímpica que nació sin tibias: "Mi abuelo me llamaba 'number one'"

Djokovic y Alcaraz se saludan tras la final del Open de Australia 2026

Djokovic da por 'perdido' uno de los récords más increíbles del tenis: "Alcaraz puede hacerlo..."

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife
Canarias

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Alberto Truncer surfeando en Nazaré
Surf

VÍDEO: El angustioso momento en el que una ola gigante engulle al español Alberto Truncer en Nazaré

Víctor Font y Joan Laporta, candidatos al Barcelona
Barça

Laporta y Font se enzarzan en un tenso cara a cara: "Contigo volveremos a la ruina"

Laporta niega haber vetado a Messi y Font le acusa de no querer su regreso en un tenso debate electoral del Barça.

Los jugadores del Atlético Mineiro en una foto de archivo
Brasil

¡23 expulsiones! La final del Mineiro termina en batalla campal y récord de tarjetas rojas en Brasil

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro acabó con una tangana multitudinaria.

El corredor de montaña Jokin Uribetxeberria

Muere Jokin Uribetxeberria a los 34 años en plena subida al monte Gorostiaga

Ilia Topuria posa con sus dos títulos de campeón

La UFC llega a la Casa Blanca: Ilia Topuria peleará ante Justin Gaethje

Xavi y Laporta bromean en la ciudad deportiva del Barcelona

Xavi ataca a Laporta en plena campaña: "Messi estaba fichado y lo tiró atrás, no dice la verdad"

Publicidad