Djokovic da por 'perdido' uno de los récords más increíbles del tenis: "Alcaraz puede hacerlo..."

Carlos Alcaraz sumó ante Dimitrov su 13º victoria consecutiva en 2026 (Open de Australia, Doha e Indian Wells), y aunque todavía está lejos de su récord personal de la temporada pasada (24), puede que en su mente ya esté pensando en igualar o superar uno de los récords más increíbles en la historia de este deporte: las 41 victorias seguidas que consiguió Djokovic en comenzando el año 2011.

"¿Mis 41 victorias? Alcaraz puede hacerlo..."

Es pronto, muy pronto para imaginar que el murciano pueda incluso acercarse a ese registro, aunque el propio Djokovic se pronunció sobre las posibilidades que tiene el español de superar su hazaña: "Él puede hacerlo. Tiene todo lo que se necesita en términos de juego, en términos de adaptabilidad a diferentes superficies, y el nivel de forma física y recuperación que ha demostrado y madurado a lo largo de los años", dijo Nole en Indian Wells, donde debutó con una victoria sufrida tras remontar al polaco Majchrzak.

"Si mantiene su cuerpo sano, es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que participe. Ha logrado cosas históricas en nuestro deporte a pesar de su juventud", sentenció el de Belgrado.

¿Cuándo podría lograrlo?

De momento, el reto es más que exigente, tendría que ganar los torneos de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roma y Madrid para igualar las 41 victorias consecutivas, eso en el caso de que juegue todos ellos, y de que se salte el Conde de Godó, donde ganó en 2023 y 2024 y el año pasado perdió en la final ante Rune. En Montecarlo y Roma defiende el título, pero en Miami solo defiende la segunda ronda y en Madrid si participa ya sumará más puntos que en la edición pasada, donde fue baja. Por lo tanto, para superarlo necesitaría, además, ganar el primer partido en Roland Garros 2026.

Recórd de victorias desde el inicio de una misma temporada

Novak Djokovic en 2011: 41

Novak Djokovic en 2020: 26

Rafa Nadal en 2022: 20

Sampras, Djokovic y Federer: 17

Estas victorias se contabilizan desde que empieza una temporada, ya que, por ejemplo, Vilas sumó 46 victorias consecutivas pero entre varias temporadas o habiendo comenzado la cuenta a mitad de año, Lendl hizo 45, Djokovic 43, McEnroe 42, Borg y Federer 41.

Alcaraz, por su parte, buscará en la madrugada de este lunes al martes su 14º victoria consecutiva ante el francés Rinderknech.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.