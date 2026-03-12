Yolanda Díaz dice que el objetivo es aprobar el martes que viene el paquete de medidas anticrisis

El Gobierno lleva días lanzando el mensaje de que está preparado para adoptar las medidas necesarias con las que paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre la economía. Sin embargo, hasta ahora han evitado explicar qué medidas son esas y cuándo van a aprobarse. Este jueves la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que se trabaja para poder llevar el nuevo paquete de medidas anticrisis al Consejo de Ministros del próximo martes.

En una entrevista en TVE, Díaz ha querido transmitir tranquilidad y ha asegurado que dichas medidas entrarán en vigor justo después de su publicación en el BOE. Ha indicado que las medidas prioritarias deben incluir mecanismos para "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie". Además ha insistido en que para proteger a la ciudadanía habría que actuar frente a los desahucios y "congelando arrendamientos". Descarta la titular de Trabajo que el decreto incluya una rebaja del IVA. "Bajar el IVA de los alimentos creo que es un error porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios (...) No estamos pensando en rebajas de IVA porque no es eficaz".

"No estamos pensando en la bajada del IVA, porque no es eficaz para esto. Y desde luego, aquí sí que hablo como Sumar, nosotros somos partidarios del control de precios en la cesta de la alimentación. Ya lo hemos hecho en una ocasión. Aquí sí que hay una discrepancia en el Gobierno", ha puntualizado Díaz para añadir: "La cesta de la compra puede ser controlada, porque, efectivamente, es que ya lo hicimos y no han hecho más que forrarse. Vamos, nosotros bajamos el IVA, como saben, y ellos se siguen forrando".

Moncloa no se compromete a que sea el martes que viene

Después de estas declaraciones, fuentes de Moncloa han asegurado a Antena 3 Noticias que el Ejecutivo está trabajando en las medidas, pero no garantizan que se aprueben en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Yolanda Díaz había indicado que "el objetivo es que el próximo martes se puedan desplegar medidas en los ámbitos económicos y sociales y energéticos".

En lo que respecta a las medidas sociales, la mayoría de los mecanismos, como los ERTE se pueden activar porque ya están recogidos en la legislación española. Adicionalmente, ha dicho, se tomarán otras medidas, "probablemente" la prohibición de despedir "por causas energéticas", como se hizo ya en anteriores crisis.

Sobre la postura de Alberto Núñez Feijóo, Díaz ha asegurado que es "como una lavadora vieja" que solo tiene un "único programa" económico, basado en la mera rebaja de impuestos ante la crisis. La vicepresidenta le pide que sea patriota" y apoye al Ejecutivo en su plan de medidas. "Feijóo es como una lavadora vieja, aquellas lavadoras que tenían un único programa, que es bajar impuestos", ha ironizado Díaz.

