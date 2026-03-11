Detenidos los dos hermanos investigados por Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en una vivienda de Hornachos

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos en Badajoz. en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de una vivienda.

El 9 de mayo de 2017, Cadenas desapareció en un callejón de la localidad pacense, a apenas 30 metros de su casa. Casi nueve años después, la Guardia Civil ha hallado restos óseos enterrados en una vivienda del municipio, en el marco de las investigaciones para esclarecer su desaparición.

Por el momento, los restos no han sido identificados. Por otra parte, antes de producirse el hallazgo, el abogado de los dos hermanos investigados, José Duarte, ha explicado a los medios que están siendo investigados por un presunto delito de homicidio.

La investigación, en la que participan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, con el apoyo este miércoles del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo coordinada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Este miércoles, efectivos de distintas especialidades de la Guardia Civil han registrado de la vivienda de los dos hermanos investigados por el caso, situada en la calle Nueva de la localidad pacense. Las actuaciones se han centrado en el patio del domicilio.

No declaran

Sin embargo, el hallazgo de restos óseos se produce un día después de que los dos hermanos investigados abandonaran en libertad el cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Habían sido llamados a declarar, pero se han acogido a su derecho a no hacerlo.

Según explicó su abogado a los medios, no lo harían "hasta que se le facilite algún elemento esencial con el que pueda defenderse al respecto". Ambos investigados, vecinos de Cadenas, no cuentan con medidas cautelares.

La defensa señaló la voluntad de estos de seguir "colaborando" y declarar una vez se levante el secreto de sumario. "Si la UCO quiere registrar su vivienda hoy mismo, las puertas están abiertas", afirmó el letrado, añadiendo que "cualquier elemento que la UCO entienda que debe ser practicada se va a practicar, claro que sí".

