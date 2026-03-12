De la libreta a la inteligencia artificial: una cámara española analiza en tiempo real cómo juegas al tenis

La tecnología sigue ganando terreno en el deporte y ahora también llega al tenis amateur. Un sistema desarrollado en España permite recoger datos en tiempo real sobre la forma de jugar de cada tenista y convertirlos en información útil para mejorar el rendimiento en la pista.

El proyecto, impulsado por la empresa Classy Ludum, fue presentado recientemente en una jornada celebrada en el Real Club de Tenis San Sebastián, donde se realizó una demostración del sistema Baseline Vision ante jugadores y aficionados. Según explicó uno de los impulsores del proyecto, Ibai Pérez, la iniciativa nace con un objetivo claro: acercar la analítica avanzada a cualquier jugador."No todos podemos ir a una academia de alto nivel ni tener acceso a herramientas. De ahí es donde nace nuestro proyecto", afirma Ibai Pérez a Antena 3 Deportes.

Datos para todos los niveles

El sistema utiliza una cámara capaz de registrar el juego y generar estadísticas durante el entrenamiento o el partido. Posteriormente, una aplicación transforma esos datos en puntos de mejora adaptados al nivel del jugador. El objetivo, según sus creadores, es que la información que antes solo manejaban los profesionales esté disponible para cualquier aficionado. "Tenemos una misión muy clara que es la de democratizar el mundo del tenis”, explica Pérez.

En el tenis, un deporte que tradicionalmente se ha guiado en gran medida por sensaciones y observaciones del entrenador, el uso de datos ha ido creciendo con los años. Sin embargo, este tipo de herramientas solía estar reservado a los circuitos profesionales o a academias de alto rendimiento.

De la libreta a la inteligencia artificial

El avance tecnológico también cambia la forma de trabajar de entrenadores y jugadores. El tenista John Echeverría recordó cómo se realizaban antes los seguimientos de entrenamiento. "Mi entrenador tomaba apuntes en una libreta cuando entrenábamos y ahora con esta tecnología la verdad se hace mucho más ameno y rápido", señala Echeverría.

El sistema no solo registra los datos de juego. También se integra con un recogepelotas automático capaz de lanzar bolas durante el entrenamiento y generar posteriormente un análisis mediante inteligencia artificial. "Desde estadísticas para niveles de iniciación hasta para alto rendimiento", detalló Pérez sobre las posibilidades del sistema.

