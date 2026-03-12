Una batalla campal entre ultras de Celta y Olympique de Lyon deja 3 heridos en Vigo

Al menos tres personas resultaron heridas anoche en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta de Vigo y del Olympique de Lyon, que este jueves se enfrentan en Balaídos en la ida de los octavos de final de la Europa League.

Los incidentes se produjeron a las puertas del local 20th Century Rock, en la zona del Areal, uno de los puntos habituales de ambiente nocturno en la ciudad gallega. Según fuentes policiales, los enfrentamientos se saldaron con pequeñas lesiones, principalmente cortes provocados por cristales rotos.

La Policía Nacional ha confirmado que se están practicando diligencias para esclarecer los hechos, aunque por el momento no se han producido detenciones.

Dos de los heridos son franceses

El 112 Galicia informó de que hasta el lugar acudieron ambulancias del 061 para atender a tres aficionados, dos de ellos franceses, que fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro con heridas en la cabeza.

Testigos presenciales aseguran que alrededor de medio centenar de seguidores del Celta acudieron a la zona en busca de los aficionados franceses. Según estos relatos, los seguidores locales llevaban palos y tenían el rostro cubierto.

Tras los altercados, varios furgones de la Policía Local y de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para controlar la situación. Además, las autoridades han establecido un amplio dispositivo de seguridad de cara al partido de este jueves en Balaídos.

El Celta de Vigo condena el ataque

El Celta ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que condenó "firmemente" cualquier actuación violenta, "como la registrada la pasada noche contra aficionados del Olymplique de Lyon". El club subrayó que "la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no forma parte de la identidad ni de los valores celtistas".

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, confirmó por su parte que la actuación policial permitió identificar a una veintena de personas implicadas en la reyerta y calificó estos hechos de "intolerables". Asimismo, pidió dejar actuar a las fuerzas de seguridad, ya que "hay diligencias abiertas".

En su comparecencia, el subdelegado envió un mensaje de tranquilidad a la afición y advirtió a los responsables de los incidentes que "deporte y violencia mezclan mal". "Los violentos deben estar fuera de los estadios, y para eso necesitamos de la cooperación de todos, también de los clubes", añadió.

