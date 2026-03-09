Alexander Zverev: "Alcaraz y Sinner ganan más que nadie no porque jueguen con una gran táctica, sino porque..."

Alexander Zverev ha sumado dos triunfos (Matteo Berretini y Brandon Nakashima) en Indian Wells y en octavos de final se enfrentará a Frances Tiafoe. El tenista de Hamburgo, número 4 de la ATP, ofreció sus impresiones tras su triunfo (7-6, 5-7 y 6-4) ante el estadounidense Nakashima y habló sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes dominadores del circuito actual. El jugador alemán sostiene que, en el tenis actual, gana el jugador que mejores golpes tiene en su repertorio, quedando como algo secundario la táctica y la denominada 'Tennis IQ'.

"Tengo diferentes opiniones al respecto. Creo que los jugadores más exitosos son aquellos con los mejores golpes. Los tenistas que ganan hoy tienen la mejor derecha, el mejor revés, el mejor servicio y la mejor devolución", comenzó explicando el ganador de 24 títulos ATP, en declaraciones que recoge Eurosport.

"Creo que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están ganando más que nadie no porque jueguen con una gran táctica: simplemente, sus golpes son mejores que los de cualquier otro. Creo que hace diez años, la táctica, la inteligencia tenística, era más importante que ahora. Han perdido parte de su valor. Hoy en día, quien golpea mejor la pelota gana los partidos", explicó Alexander Zverev.

Sobre su victoria ante Brandon Nakashima, el jugador alemán reconoció que "fue un partido completamente diferente a las últimas veces que jugamos".

"Nunca lo había visto sacar como lo hizo hoy, así que hay que darle crédito. Creo que ha mejorado mucho y, desde luego, estoy muy contento con la victoria. Sigo pensando que puedo hacerlo bien aquí. A veces nos gusta faltar al respeto a algunos jugadores, pero la realidad es que Nakashima es el 28 del mundo y hoy jugó un partido fantástico. Sacó como nunca lo había visto antes. Colocó muy bien el saque. Prácticamente todos sus aces iban a la línea. Hay que darle crédito" indicó Zverev, en declaraciones que recoge Punto de Break.

"en momentos importantes como hoy en el tie-break, gané jugando un tenis agresivo"

Por último, el finalista del US Open 2020, Roland Garros 2024 y Open de Australia 2025 reconoció que está tratando de ser más agresivo con su juego, aunque eso pueda costarle alguna derrota inesperada.

"Creo que llevará tiempo, seguro. Como dije después de la primera ronda, tendré derrotas como la que tuve en Acapulco, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. Es algo que estoy intentando hacer y voy a seguir intentándolo. Es emocionante. Pero llevará tiempo, como dije antes. Sigo intentando ganar partidos aquí, así que a veces volveré a mi versión antigua. Pero creo que en momentos importantes como hoy en el tie-break, gané jugando un tenis agresivo, y eso es algo que me ilusiona de cara al futuro", concluyó el tenista de Hamburgo.