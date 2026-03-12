El aviso de Donald Trump a la selección de Irán de cara al Mundial: "Es bienvenida, pero realmente no creo..."

Con la participación de Irán en el Mundial de Fútbol del próximo verano casi descartada, Donald Trump se ha pronunciado este jueves en la red social Truth Social y ha recomendado a la delegación iraní no acudir a la próxima Copa del Mundo, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, "por su propia seguridad".

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió Donald Trump en la red Truth Social.

Estas inquietantes palabras del republicano y presidente de los Estados Unidos llegan solo un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que "no hay condiciones" para que su país acuda a la cita organizada por la FIFA.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", apuntó Ahman Donyamali en una entrevista televisiva.

¿Cuál es el grupo de Irán en el Mundial y dónde debe jugar sus partidos?

La selección de Irán está encuadrada en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su debut está programado para el próximo martes 16 de junio ante Nueva Zelanda en Estadio SoFi, Inglewood (California). El combinado iraní también debería jugar ante Bélgica el 21 de junio en el mismo escenario; mientras que su tercer partido está fijado para el sábado 27 de junio ante Egipto, en el Lumen Field de Seattle.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desveló que el pasado martes se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, donde le comunicó que el equipo iraní era "bienvenido" en el Mundial.

"Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", reveló Infantino en Instagram.

El pasado 5 de marzo Donald Trump fue interpelado por este asunto y la participación de Irán en el Mundial, a lo que admitió que era una cuestión que "realmente no me importa". "Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado y están agotando sus fuerzas", señaló el republicano al medio estadounidense Politico.