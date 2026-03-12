Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Italia denuncia un ataque contra una de sus bases en Irak

Trump da por "ganada" la guerra en Irán mientras la ofensiva muestra otra realidad en el campo de batalla. Se cumplen 13 días desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la violencia no cesa.

Israel ha golpeado en las últimas horas sin piedad el sur del Líbano. Un ataque a gran escala contra Hizbolá que se ha cobrado la vida de, al menos, 24 personas. En Jerusalén, han sonado las alarmas. En Tel Aviv, varias personas se han tenido que proteger bajo un puente.

La situación es catastrófica. Más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos desde que comenzó la guerra. Los ataques contra Irán y Líbano han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de 800.000 personas y han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 14 millones de ciudadanos, según UNICEF.

Mientras Irán deja claro su objetivo, que el precio del barril de petróleo se dispare hasta los 200 dólares y para ello sigue con el estrecho de Ormuz bloqueado y con el incesante ataque a buques. Ante ese temor del precio del Brent se han liberado 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas. La mayor inyección de la historia.

La batalla verbal ha vuelto a colocar a España en el centro de la diana. Trump ha vuelto a amenazar con cortar los lazos comerciales con nuestro país y mientras el Ejecutivo prepara un paquete de medidas para paliar los efectos en el bolsillo de la guerra. El objetivo es proteger a empresas y consumidores pero, de momento, no se ha concretado cómo se hará.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.