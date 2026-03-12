Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Italia denuncia un ataque contra una de sus bases en Irak
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
Trump da por "ganada" la guerra en Irán mientras la ofensiva muestra otra realidad en el campo de batalla. Se cumplen 13 días desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la violencia no cesa.
Israel ha golpeado en las últimas horas sin piedad el sur del Líbano. Un ataque a gran escala contra Hizbolá que se ha cobrado la vida de, al menos, 24 personas. En Jerusalén, han sonado las alarmas. En Tel Aviv, varias personas se han tenido que proteger bajo un puente.
La situación es catastrófica. Más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos desde que comenzó la guerra. Los ataques contra Irán y Líbano han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de 800.000 personas y han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 14 millones de ciudadanos, según UNICEF.
Mientras Irán deja claro su objetivo, que el precio del barril de petróleo se dispare hasta los 200 dólares y para ello sigue con el estrecho de Ormuz bloqueado y con el incesante ataque a buques. Ante ese temor del precio del Brent se han liberado 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas. La mayor inyección de la historia.
La batalla verbal ha vuelto a colocar a España en el centro de la diana. Trump ha vuelto a amenazar con cortar los lazos comerciales con nuestro país y mientras el Ejecutivo prepara un paquete de medidas para paliar los efectos en el bolsillo de la guerra. El objetivo es proteger a empresas y consumidores pero, de momento, no se ha concretado cómo se hará.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Ocho personas muertas y 31 heridas por un ataque israelí en Beirut
Al menos ocho personas han muerto y 31 han resultado heridas esta madrugada por un ataque a manos de Israel en una playa de Beirut. Es el peor ataque en la capital desde el inicio del conflicto, ya que en el lugar había un gran número de desplazados.
"El balance por el ataque del enemigo israelí en Ramlet al Bayda en Beirut asciende a ocho fallecidos y 31 heridos", informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Italia denuncia un ataque contra sus bases militares en Irak
El Gobierno de Irak, ha denunciado este jueves un ataque a bases italianas en el país. Antonio Tajani, ministro de Exteriores italiano ha condenado firmemente el ataque contra la base en Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí. "Afortunadamente, todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Un dron impacta contra una base italiana en Irak
Durante la noche de este miércoles, a las 23:10 hora local, un dron ha impactado contra una base italiana en Erbil, Kurdistán iraquí. Aunque no ha provocado daños graves y el personal italiano se ha refugiado rápidamente en el búnker preparado para ello, la explosión provocó un incendio que dañó al menos dos vehículos. El fuego fue rápidamente controlado, algo que impidió que se propagara a otras estructuras del complejo.
El ministro de Defensa, Guido Crosetto, se comunicó inmediatamente con la base, donde están destinados unos 120 militares en la frontera entre Siria, Turquía e Irán, establecida como parte de la operación internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y que ha entrenado a miles de soldados kurdos a lo largo de los años.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Seis líneas de transmisión eléctrica fuera de servicio
El Ministerio de Electricidad de Kuwait ha asegurado que seis líneas de transmisión eléctrica quedaron fuera de servicio tras la caída de escombros de drones interceptados. El ministerio añadió que la situación de la electricidad y el agua está bajo control. Desde Arabia Saudita se reportó que se ha interceptado un dron que se dirigía al yacimiento petrolífero de Shaybah
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irak pide mantener las rutas marítimas y las infraestructuras energéticas al margen
Irak ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación a la que está escalando el conflicto en Oriente Medio, y ha pedido que las partes que las rutas marítimas y las infraestructuras energéticas "se mantengan al margen" del conflicto, después de que dos petroleros fueran atacados en aguas territoriales iraquíes.
El ministro de Petróleo de Irak, ha advertido en un comunicado que "Irak considera estos acontecimientos un preocupante indicador de la escalada de tensiones en una región vital para la economía mundial y el suministro de energía".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Bloomberg dice que Irán podría estudiar una tregua si Washington e Israel no lanzan nuevos ataques
Bloomberg News asegura que Omán ha desviado todos los buques de su principal terminal de exportación de petróleo en Mina Al Fahal, fuera del estrecho de Ormuz. También según este medio, Irán estaría dispuesto a estudiar una tregua si Washington e Israel se comprometen a no lanzar nuevos ataques contra su territorio en el futuro. Bloomberg cita a funcionarios conocidos de las conversaciones diplomáticas. Teherán habría transmitido esa condición a través de mediadores regionales en contactos diplomáticos destinados a explorar una posible desescalada del conflicto militar, que se intensificó tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones y armas nucleares iraníes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Ataque a dos petroleros en aguas territoriales
Bagdad ha considerado "una violación a su soberanía" el ataque a dos petroleros en aguas territoriales de Irak. Al menos una persona ha muerto y siguen las labores de rescate de las tripulaciones afectadas. "Este ataque constituye una violación de la soberanía iraquí e Irak se reserva el derecho a emprender acciones", subrayó el teniente general, que recordó que el Gobierno está haciendo "todo lo posible para garantizar que Irak no se convierta en parte de la guerra".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Un proyectil no identificado impacta en un portacontenedores y provoca un incendio
La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) ha informado de que un proyectil no identificado impactó un buque portacontenedores, provocando un pequeño incendio a 35 millas náuticas al norte de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos. "Se informa que toda la tripulación se encuentra a salvo", indicó la agencia en un aviso. "No se ha reportado ningún impacto ambiental hasta el momento".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo
El Departamento de Energía de Estados Unidos informó que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo y la situación en el estrecho de Ormuz. "El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega tardará aproximadamente 120 días".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El precio del petróleo vuelve a alcanzar el nivel de los 100 dólares
El precio del Brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 100 dólares por barril en las últimas horas, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Alrededor de las 3:45 GMT el precio del petróleo subía un 8,31 % y se situaba en los 100,29 dólares. Estos niveles se alcanzaron después del anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de una intervención histórica para sacar hasta 400 millones de barriles de las reservas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Nueva oleada de ataques iranís contra países del golfo
Irán ha lanzado una nueva ola de ataques contra países del golfo Pérsico alcanzando un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait. Además, el Ejército de Kuwait aseguró que "un dron enemigo" alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos
Unicef denuncia que en lo que va de ofensiva más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos. Un panorama catastrófico para millones de menores. Los ataques contra Irán y Líbano han provocado el desplazamiento forzoso de cerca de 800.000 personas. Y han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 14 millones de ciudadanos. Save the Children ha tildado de "devastadora" la muerte de más de 80 niños por los ataques israelíes contra Líbano. "No se trata solo de cifras: se trata de vidas jóvenes truncadas y de niños cuyo futuro ha quedado marcado para siempre por la guerra. Los ataques aéreos y las órdenes de desplazamiento forzado están obligando a familias a huir en masa".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump da por ganada la guerra, pero los bombardeos no cesan
Mientras Trump se vanagloria de haber ganado la guerra Israel ha golpeado en las últimas horas sin piedad el sur del Líbano. Un ataque a gran escala contra Hizbolá que se ha cobrado la vida de, al menos, 24 personas. En Jerusalén, han sonado las alarmas. En Tel Aviv, varias personas se han tenido que proteger bajo un puente.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Donald Trump: "La guerra ya está ganada, hemos ganado"
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. Donald Trump ha dicho en las últimas horas que la guerra "ya está ganada", sin embargo los bombardeos le llevan la contraria. El presidente de Estados Unidos se ha dado un baño de masas en un mitin republicana en Kentucky donde dijo que toda la armada iraní ha "desaparecido". Asegura que su país está en "muy buena situación" en la ofensiva y advierte de que Estados Unidos "prestará mucha atención al estrecho". "Estamos navegando libremente sobre ese país, y ahora vamos a prestar mucha atención al estrecho. El estrecho está en muy buen estado", dijo. Días antes había insinuado que estaba "considerando tomar el control".
