Donald Trump asegura que la guerra en Irán "está ganada", pero añade que eso no significa que vaya a terminar de inmediato

Vuelve Donald Trump a mostrarse triunfalista y lo hace en esta ocasión asegurando, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada", pero ni proclamando la victoria la da por terminada y apuesta porque se prolongue un tiempo indeterminado. "La mayoría me dice que ya está ganada", dice Trump, para añadir a continuación que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

Donald Trump se ha dado un baño de masas en un mitin republicana en Kentucky donde dijo que toda la armada iraní ha "desaparecido". En concreto, en su balance indica que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque esa misma mañana había asegurado que eran 60 las naves destruidas.

Desde el inicio de la operación 'Furia Épica' Estados Unidos afirmó haber atacado más de 5.500 objetivos de dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense. Por su parte, Irán ha lanzado ataques con misiles, drones y cohetes contra posiciones y activos en la región, incluyendo instalaciones con presencia estadounidense y cargueros en el Golfo, en lo que Teherán describe como respuestas a las ofensivas norteamericanas.

Trump insistió en la idea de que su país está en "muy buena situación" en la ofensiva y advierte de que Estados Unidos "prestará mucha atención al estrecho". "Estamos navegando libremente sobre ese país, y ahora vamos a prestar mucha atención al estrecho. El estrecho está en muy buen estado", dijo. Días antes había insinuado que estaba "considerando tomar el control".

Aseguró también el presidente estadounidense que tiene "bajo vigilancia" a las "células durmientes" iraníes en territorio estadounidense. "Sabemos dónde están la mayoría. Las tenemos a todos bajo vigilancia, creo", declaró Trump en su viaje de regreso a Washington. Trump culpó directamente a Joe Biden y a su "estúpida política de fronteras abiertas" de haber permitido la entrada de esas personas a Estados Unidos.

