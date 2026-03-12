Carlos Alcaraz - Cameron Norrie en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Indian Wells

Alcaraz, número 1 del mundo, solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter al noruego Casper Ruud (n.13) por 6-1 y 7-6(2).

El murciano sigue invicto (15-0) y con dos títulos bajo el brazo: el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. Iguala el mejor inicio de temporada de Andre Agassi, en 1995; una victoria más y atraparía en ese ranking a Jannik Sinner. Lejos quedan aún los 41 triunfos del tirón de Djokovic.

Head to head: 5-3

En cuartos de final, Alcaraz se enfrentará al británico Cameron Norrie (n.29), que este miércoles se deshizo por su parte con solvencia del australiano Rinky Hijikata (n.112) por 6-4 y 6-2.

Alcaraz y Norrie se han enfrentado ocho veces, con un 5-3 favorable al murciano, aunque el británico se ha llevado tres de sus últimos cinco duelos.

El otro duelo de cuartos de final que se definió este miércoles en Indian Wells enfrentará al británico Jack Draper (n.14) y al ruso Daniil Medvedev (n.11). Uno de ellos sería el hipotético rival de Carlitos en semifinales.

Draper o Medvedev en semis

Draper, vigente campeón, doblegó al serbio Novak Djokovic (n.3), por 4-6, 6-4 y 7-5(5) en 2 horas y 35 partidos de un partido extenuante. Medvedev, por su lado, se deshizo del estadounidense Alex Michelsen (n.44) por 6-2 y 6-4.

Horario y dónde ver el Alcaraz vs. Norrie

El encuentro de cuartos de final en el ATP Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie se disputará esta madrugada del jueves 12 al viernes 13 de marzo no antes de las 3:00 hora peninsular española.

La crónica, el resultado en directo y las reacciones posteriores podrán seguirse en la web de Antena 3 Deportes, con toda la información actualizada del torneo de Indian Wells 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.