Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Horario

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Indian Wells

Consulta aquí cuándo y a qué hora juega Alcaraz en Indian Wells los cuartos contra Norrie.

Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz en Indian WellsReuters

Publicidad

Alcaraz, número 1 del mundo, solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter al noruego Casper Ruud (n.13) por 6-1 y 7-6(2).

El murciano sigue invicto (15-0) y con dos títulos bajo el brazo: el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. Iguala el mejor inicio de temporada de Andre Agassi, en 1995; una victoria más y atraparía en ese ranking a Jannik Sinner. Lejos quedan aún los 41 triunfos del tirón de Djokovic.

Head to head: 5-3

En cuartos de final, Alcaraz se enfrentará al británico Cameron Norrie (n.29), que este miércoles se deshizo por su parte con solvencia del australiano Rinky Hijikata (n.112) por 6-4 y 6-2.

Alcaraz y Norrie se han enfrentado ocho veces, con un 5-3 favorable al murciano, aunque el británico se ha llevado tres de sus últimos cinco duelos.

El otro duelo de cuartos de final que se definió este miércoles en Indian Wells enfrentará al británico Jack Draper (n.14) y al ruso Daniil Medvedev (n.11). Uno de ellos sería el hipotético rival de Carlitos en semifinales.

Draper o Medvedev en semis

Draper, vigente campeón, doblegó al serbio Novak Djokovic (n.3), por 4-6, 6-4 y 7-5(5) en 2 horas y 35 partidos de un partido extenuante. Medvedev, por su lado, se deshizo del estadounidense Alex Michelsen (n.44) por 6-2 y 6-4.

Horario y dónde ver el Alcaraz vs. Norrie

El encuentro de cuartos de final en el ATP Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie se disputará esta madrugada del jueves 12 al viernes 13 de marzo no antes de las 3:00 hora peninsular española.

La crónica, el resultado en directo y las reacciones posteriores podrán seguirse en la web de Antena 3 Deportes, con toda la información actualizada del torneo de Indian Wells 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Irán no jugará el Mundial 2026: "EEUU ha asesinado a nuestro líder, no hay ninguna posibilidad"

Partido de fútbol en Irán

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso antes del GP de China 2026

Fernando Alonso, listo para otro desastre en China: "Tenemos demasiados problemas"

Courtois tras la victoria ante el City en Champions

Courtois raja tras el 3-0 al City: "Han dicho que no somos profesionales, que mandamos más que el míster..."

Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Indian Wells

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Casper Ruud
Indian Wells

Alcaraz apabulla a Ruud antes de medirse a Norrie en cuartos de Indian Wells

Fede Valverde celebra uno de sus goles ante Donnarumma
Champions League

Un Valverde histórico destroza al Manchester City con un hat-trick que acerca al Real Madrid a cuartos (3-0)

Un hincha del Barcelona en el exterior de St James' Park, Newcastle
Champions League

El error de un aficionado del Barcelona: se fue a Exter City en lugar de a Newcastle

El hincha culé, al parecer, confundió el St James Park donde juega el Exeter City Football Club con el St James Park del Newcastle United.

Salida del campeonato de España de raquetas de nieve
Nieve

Diego Díaz y Laia Calzada reinan en el campeonato de España de raquetas de nieve

Fuente Dé, en los Picos de Europa, ha celebrado el campeonato nacional de raquetas de nieve. A más de 1.000 metros de altura, cerca de 150 participantes han luchado por ser campeones. Diego Díaz y Laia Calzada han conquistado el título en categoría masculina y femenina.

Jannik Sinner y Alejandro Davidovich, en Indian Wells

Sinner somete a un gran Fonseca y Davidovich cae tras desaprovechar dos match ball ante Tien

Partido de fútbol en Irán

Irán no jugará el Mundial 2026: "EEUU ha asesinado a nuestro líder, no hay ninguna posibilidad"

Guardiola en rueda de prensa en Madrid

Guardiola bromea sobre Mbappé y Ester Expósito: "Según las informaciones no fue solo..."

Publicidad