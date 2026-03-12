Éric Cantona: "Si un presidente decide ir a la guerra, tiene que ser el primero en ir al frente"

Éric Cantona ha vuelto a dejar una reflexión contundente en una entrevista concedida a Canal+, donde analizó el conflicto en Irán y criticó con dureza a los dirigentes políticos que impulsan guerras desde la distancia.

El exdelantero francés defendió una idea radical para frenar los conflictos armados: "Debería existir una ley que dijera que si un presidente decide ir a la guerra, tiene que ser el primero en ir al frente, en lugar de enviar a jóvenes de 18 años".

A su juicio, una norma de este tipo reduciría los enfrentamientos bélicos: "Así habría menos guerras, no hay mucha gente valiente", insistió.

"Están en despachos de 25 metros de largo y mandan a jóvenes a la muerte"

Cantona fue aún más claro al hablar de su entorno personal. Tiene claro que ninguno de sus hijos iría a un conflicto armado: "Cero. ¿Para qué? ¿Para quién? El Soldado Desconocido sólo sirve para animar a otros a ir. Cuanto eres el opresor, envías a jóvenes de 18 años de tu propio país y muchas veces al otro lado hay niños pequeños, de tres o once años. Personas inocentes, civiles o soldados".

El exjugador del Manchester United también cargó contra la comodidad de los líderes políticos: "Están en despachos de 25 metros de largo y mandan a jóvenes a la muerte", lamentó.

Según datos de Naciones Unidas, más de 1.300 civiles han muerto en Irán desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Además de Irán, se han registrado víctimas mortales en otros territorios de Oriente Medio.

Crítico con los ataques de Israel en Gaza

Cantona, ahora dedicado a la música y la interpretación, ya había criticado previamente a Israel por sus ataques en Gaza. En ese contexto, instó a los organismos del fútbol mundial a actuar: "Cuatro días después de que Rusia empezara la guerra en Ucrania, la FIFA y la UEFA suspendieron a Rusia. ¿Por qué este doble rasero? Los equipos de todo el mundo deben negarse a jugar contra equipos israelíes".

