Irán ataca sin piedad a los petroleros en el estrecho de Ormuz que se ha convertido en el punto crítico

La guerra en Irán se ha trasladado ya al estrecho de Ormuz por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. Era el mayor temor cuando comenzó esta ofensiva hace ya 13 días. Estados Unidos insiste en que ha acabado con la armada iraní y con todas la minas que podían haber puesto en el mar, pero lo cierto es que en las últimas horas, Irán ha seguido atacando a varios buques. Hemos podido ver varios barcos ardiendo. Iraq ha denunciado que dos petroleros han sido atacados en el Golfo Pérsico, uno de ellos sería estadounidense. Una persona ha muerto y 38 han sido rescatadas. Como consecuencia de estos ataques Iraq ha cerrado algunos de sus puertos más importantes como el de Basora.

También han bombardeado tanques de combustible del puerto de Omán, un ataque que ya ha reivindicado la Guardia Revolucionaria. Además en las últimas otros 4 buques de diferentes nacionalidades han sido bombardeados Irán. El régimen de los ayatolas cumple así sus amenazas de intentar paralizar el transporte de crudo a través del estrecho de Ormuz. Su objetivo es que el precio del barril de petróleo suba a los 200 dólares y provocar así el colapso de la economía mundial.

La guerra por el petróleo ha empezado y, ante esta situación, el temor es absoluto y ya se han tomado medidas para parar la escalada de los precios, medidas históricas. La Agencia Internacional de Energía ha acordado liberal 400 millones de barriles, de ellos 172 millones serán de las reservas energéticas de Estados Unidos. Por su parte España estaría dispuesto a liberar el 2% de sus reservas, el equivalente a 12,5 días.

El ministro Carlos Cuerpo en el programa 'El objetivo de Ana Pastor' ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los españoles y ha asegurado "esperamos que una vuelta progresiva de los precios del gas y del petróleo, a los que había antes de la guerra, pueda ocurrir en los próximos meses, dos o tres meses". Además dice que el Gobierno ya está ultimando los detalles del paquete de medidas que permitirá amortiguar las consecuencias económicas que los ciudadanos ya empiezan a notar, sobre todo a la hora de repostar.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.