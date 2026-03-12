Susto en un mitin de Donald Trump: Una mujer se desmaya mientras hablaba el presidente de EEUU

En las últimas horas Donald Trump se ha dado un baño de masas en un mitin en una fábrica de Kentucky. El líder de la Casa Blanca anunciaba triunfante que habían ganado la guerra ante un público entregado a la causa.

Sin embargo, un susto paró la intervención del presidente Trump. Una mujer se desmayaba mientras hablaba el presidente de Estados Unidos. Las personas que se encontraban en el público han avisado de inmediato al presidente, que ha pedido que se acercase a atenderla un médico

El acto se ha paralizado durante varios minutos hasta que la mujer ha conseguido recuperarse y posteriormente la han ovacionado. Trump ha pedido también un aplauso para el doctor que la había atendido en el momento del desmayo. A pesar de las difíciles circunstancias internacionales el presidente ha terminado bailando con el que ya es su icónico movimiento y su icónica música.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.