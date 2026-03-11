Champions League
Real Madrid - Manchester City: Partido de octavos de final de la Champions League, en directo (2-0)
Sigue en directo el Real Madrid - Manchester City, partido de ida de octavos de final de la Champions League.
Publicidad
El Real Madrid se enfrenta hoy (21:00 horas) al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026. Una eliminatoria que se ha repetido en las últimas temporadas y que se ha convertido en un auténtico clásico del fútbol europeo.
Los de Arbeloa llegan con varias bajas Kylian Mbappé, Álvaro Carreras, David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo) y con Vinícius Jr, Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen apercibidos de sanción.
El Manchester City, desde la llegada de Guardiola en 2016, ha jugado seis partidos en el Bernabéu, con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Esta misma temporada se midieron en la fase liga, victoria para los ingleses (1-2)
Onces oficiales del Real Madrid - Manchester City
REAL MADRID: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Brahim, Thiago; Arda Güler y Vinícius.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo, Savinho; Semenyo, Doku y Erling Haaland.
¡Ya puedes seguir en directo el Real Madrid - Manchester City de octavos de final de la Champions League!
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (2-0)
Guardiola, en la banda de pie con gesto serio. No creo que se imaginara este escenario. Vamos a ver lo qué propone el Manchester City y cómo reacciona a los dos goles de Valverde.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (2-0)
Fede Valverde ha destrozado al City con dos jugadas, una por cada costado, en la que ha brillado de forma magistral. ¡Bendita locura la Champions League!
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (2-0)
¡Pues nada, bienvenidos a la Champions League y al Santiago Bernabéu! El Real Madrid lo está volviendo a hacer. Otra vez resurgiendo, y de qué manera, en su competición. Alarmas encendidas en el City de Guardiola...
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (2-0)
¡¡¡GOOOOL DE VALVERDE!!!! ¡¡¡¡GOOOOL DEL REAL MADRID!!!!! ¿¿¿PERO ESTO QUÉ ES??? Golazo de Fede, controla con la izquierda, remata con la derecha. Brutal el futbolista uruguayo...
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (1-0)
Guardiola comienza a dar indicaciones en la banda. Problemas para el City ante un Real Madrid que está sabiendo jugar el partido que más le conviene.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (1-0)
El futbolista uruguayo, que estaba siendo el mejor del Real Madrid, recibe un pase en largo de Courtois, se adelanta a O’Reilly, lanza un autopase ante la salida de Donnarumma y remata a placer con un tiro cruzado. ¡¡¡RUGE EL BERNABÉU!!!
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (1-0)
¡¡¡¡GOOOL DEL REAL MADRID!!! ¡¡¡¡GOOOOL DE VALVERDE!!!!
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
¡¡¡Bernardooo Silvaaaaaa!!! Le cae un baló peleado al futbolista luso en la frontal y casi marca el 0-1....
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
Aparece Valverde para echar una mano a Trent, se le iba Doku. El inglés va a sufrir hoy y va a necesitar la ayuda de su compañero.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
Despeja Courtois tras una buena internada de O’Reilly.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
¡Dispara Brahim y despeja Donnarumma a córner! Gran jugada de Vinícius. Justo antes, Doku metió un pase que no encontró rematador en el área blanca.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
Dispara Doku y atrapa Courtois. Ojo con el City que ha tenido ya tres ataques con peligro.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
Casi arma el taco Doku... Error del Real Madrid, con una pérdida que no puede permitirse en el centro del campo. Apareció Mendy de forma providencial para evitar una situación de mucho peligro.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
Sale tocando el Real Madrid con una posesión larga. Vamos a ver si los de Arbeloa son capaces de mandar con el balón.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
¡¡¡Comienzaaa el partido en el Santiago Bernabéuuuu!!! Real Madrid y Manchester City, frente a frente una vez más...
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League (0-0)
Desfilan los jugadores rumbo al césped del Santiago Bernabéu. ¡Llego la hora de la verdad!
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
¡Suena el himno de la Champions League, allá vamos! Vamos a ver si el Real Madrid es capaz de conjurar la mística que siempre le envuelve en esta competición.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
¡A punto de saltar los jugadores al Santiago Bernabéu! Ambientazo de noche grande en el feudo blanco. A punto de comenzar el Manchester City - Real Madrid...
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Menos de 20 minutos para que comience el partido en el Santiago Bernabéu. Se viene un partidazo entre Real Madrid y Manchester City. Recordar que el ganador de esta eliminatoria se las verá en los cuartos de final contra el ganador del Atalanta - Bayern de Múnich. Estos son los onces de hoy en el Santiago Bernabéu:
Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Savinho; Semenyo, Doku y Haaland
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Los futbolistas del Manchester City también están desde hace un rato en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
La llegada de los futbolistas de Álvaro Arbeloa al Santiago Bernabéu...
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Arbeloa ofrece sus impresiones a escasos minutos del duelo ante el Manchester City.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Ya tenemos confirmados los onces de Real Madrid y Manchester City para el primer asalto de octavos de final de la Champions League. El partido lo arbitra el italiano Maurizio Mariani.
Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Savinho; Semenyo, Doku y Haaland
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
¡Tenemos el once del Manchester City! Así sale hoy el equipo de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo, Savinho; Semenyo, Doku y Haaland.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Por cierto, el Real Madrid ha pedido a la grada de animación, tras la advertencia de cierre parcial del Santiago Bernabéu y la multa de la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 15.000 euros por comportamiento racista en el encuentro ante el Benfica, que no porten banderas de España ni realicen cánticos ofensivos contra Pep Guardiola en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.
Hay que recordar que la UEFA multó al club español por lo ocurrido el pasado 25 de febrero, en el partido de vuelta de los playoffs ante el Benfica, cuando un aficionado de la grada de animación fue expulsado del Bernabéu tras ser captado realizando el saludo nazi.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
En el Real Madrid hay tres jugadores apercibidos de sanción, si ven una cartulina no jugarían dentro de seis días en el Etihad Stadium: Vinícius Junior, Dean Huijsen y Aurélien Tchouaméni.
Según el listado de jugadores apercibidos publicada por UEFA, el Manchester City de Pep Guardiola jugará en el Santiago Bernabéu hoy con dos jugadores con riesgo de sanción si son amonestados, el brasileño Savinho y el inglés Nico O'Reilly.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid! Así sale hoy el equipo de Álvaro Arbeloa ante el Manchester City: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Brahim, Thiago; Arda Güler y Vinícius.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Álvaro Arbeloa dejó claro en la previa de la eliminatoria ante el Manchester City que "el Real Madrid siempre es favorito, no nos sentimos menos que nadie".
"Complicado, contra un gran equipo, con grandes jugadores, un gran entrenador, pero un partido muy bonito, muy esperado por la afición. Somos muy conscientes que los necesitamos, con el único objetivo de ganar el partido, y muy motivados. La Champions, ya sabéis lo importante y lo especial que es para todos nosotros, y con esa mentalidad, esas ganas y esa ilusión, queremos jugar este partido", señaló el entrenador salmantino.
"Somos el Real Madrid y no nos sentimos nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias, da igual quién tengamos enfrente, no nos debemos sentir inferiores a nadie. Mañana tenemos un rival que todos conocemos bien. Hablamos de la identidad del club, de los jugadores, del entrenador, de lo que supone el Manchester City, que ha sido campeón de Europa hace dos años. Lo complicado que es siempre que nos hemos enfrentado a ellos, pero lo vamos a afrontar con muchísima ilusión y mirándoles a los ojos", avisó Arbeloa.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Pep Guardiola compareció este martes en rueda de prensa y aseguró que deben ser ellos "mismos y no mirar demasiado las consecuencias"
"Me quiero agarrar a lo que somos nosotros en los últimos partidos. No me queda otra, lo de cómo están ellos lo veremos mañana, y pasará lo que tenga que pasar. Son muchas veces ya, nos tratan bien. Tenemos que estar a nuestro máximo nivel para llevar el cruce bien a nuestra gente", indicó el técnico catalán.
"Queremos ser proactivos, atacar rápido, porque sino nos venimos abajo. No tenemos que cometer errores que penalizan mucho en esta competición, recuperar rápido el balón, ahí es dónde nos definimos. Tenemos que visualizar que podemos, demostrar que somos los mejores, de lo contrario, llegar a la final o las semifinal si no eres como eres es muy complicado. A veces juegas horrible y pasas, es suerte, tienes que tener la sensación de que te mereces estar ahí", apuntó Pep.
"Cuando jugamos en Anfield, Old Trafford, el Camp Nou, hay que darlo todo. Siempre te intentarán distraer, pero es fútbol, y prefiero estar aquí, venir a este estadio, porque esto significa que estamos en la élite de Europa. Hace 12-13 años no estábamos aquí, es experiencia de cara al futuro, lo vamos a dejar todo, queremos seguir escribiendo nuestra historia", explicó Guardiola.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
Hay que señalar que el Real Madrid ha quedado encuadrado en el lado izquierdo del cuadro final de la Champions League, donde están también Bayern, PSG, Liverpool, Chelsea... Si los blancos eliminan al City, en cuartos se medirán, casi con total seguridad, al Bayern Múnich, que anoche destrozó (1-6) al Atalanta en Bérgamo.
Eliminatorias de octavos de final de la Champions League
Real Madrid vs Manchester City
Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal
PSG vs Chelsea
Newcastle vs Barcelona
Galatasaray vs Liverpool
Atlético de Madrid vs Tottenham
Atalanta vs Bayern
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Lado izquierdo del cuadro
PSG vs Chelsea
Galatasaray vs Liverpool (ida: 0-1)
Real Madrid vs Manchester City
Atalanta vs Bayern Múnich (ida: 1-6)
Lado derecho del cuadro
Newcastle vs Barcelona (ida: 1-1)
Atlético de Madrid vs Tottenham (ida: 5-2)
Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal
Bayer Leverkusen vs Arsenal (1-1)
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
El Real Madrid llega al duelo de octavos de final tras superar al Benfica (0-1 y 2-1) en el playoff, una ronda que también jugó el año pasado, eliminando precisamente al City de Guardiola. Pero los ingleses no son el mismo equipo que fue eliminado hace un año por el entonces Madrid de Ancelotti. Los citizen han ido mejorando y se presentan en el Bernabéu en un gran momento de forma, su última derrota data del 20 de enero ante el Bodo Glimt.
Desde aquel partido, el City ha ganado nueve partidos y empatado dos. En su último partido, el pasado sábado en la FA Cup, eliminaron (1-3) al Newcastle. Vamos a ver qué once saca hoy Guardiola en el Santiago Bernabéu, pero todo apunta a que Rodri estará al mando de las operaciones, con Bernardo Silva, O'Reilly, Cherki; Haaland y Semenyo como principales amenazas.
Real Madrid - Manchester City, en directo: Partido octavos de final Champions League
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Real Madrid - Manchester City, partido de ida de octavos de final de la Champions League 2025 - 2026! El Santiago Bernabéu acoge el primer asalto de una eliminatoria que se ha convertido en el gran clásico europeo de los últimos años. La vuelta se jugará el próximo martes en el Etihad Stadium.
El Real Madrid afronta el partido de hoy sin Mbappé, Rodrygo, Bellingham, Eder Militao, Álvaro Carreras, Dani Ceballos y David Alaba. Los de Arbeloa se agarran la épica que suele rodear los duelos ante los de Guardiola, como ocurrió en 2022 o 2024.
¡Sigue en directo el Real Madrid - Manchester City de octavos de final de la Champions League!
Publicidad