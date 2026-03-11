Real Madrid - Manchester City: Partido de octavos de final de la Champions League, en directo (2-0)

El Real Madrid se enfrenta hoy (21:00 horas) al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026. Una eliminatoria que se ha repetido en las últimas temporadas y que se ha convertido en un auténtico clásico del fútbol europeo.

Los de Arbeloa llegan con varias bajas Kylian Mbappé, Álvaro Carreras, David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo) y con Vinícius Jr, Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen apercibidos de sanción.

El Manchester City, desde la llegada de Guardiola en 2016, ha jugado seis partidos en el Bernabéu, con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Esta misma temporada se midieron en la fase liga, victoria para los ingleses (1-2)

Onces oficiales del Real Madrid - Manchester City

REAL MADRID: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Brahim, Thiago; Arda Güler y Vinícius.

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo, Savinho; Semenyo, Doku y Erling Haaland.

