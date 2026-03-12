Courtois raja tras el 3-0 al City: "Han dicho que no somos profesionales, que mandamos más que el míster..."

Thibaut Courtois ha reconocido tras el 3-0 de Champions League contra el Manchester City que el Real Madrid vive una temporada de "altibajos", pero rechazó las críticas hacia el vestuario y lamentó el "ambiente un poco tóxico" que, a su juicio, rodea actualmente al equipo.

"Nosotros no estamos diciendo 'hoy no nos apetece salir a entrenar' ni 'hoy hacemos nosotros lo que queramos'"

El portero belga recordó que el club ha atravesado momentos más complicados: "Yo me acuerdo, lamentablemente en mi primer año estábamos mucho peor y para mí no había este ambiente un poco tóxico, entre comillas, que cada cosa es fatal, horrible, cuando se pierde es tocar fondo", afirmó desde el Santiago Bernabéu.

Courtois pidió más respeto hacia la plantilla ante las acusaciones de falta de profesionalidad: "Para mí donde hace falta más de respeto es hacia el vestuario, han llegado hasta decir que no somos profesionales, que pedimos no jugar en Albacete, que mandamos más que el míster... A mí me parece mal porque nosotros somos profesionales y hacemos lo que nos pide el míster Xabi, y hoy el míster Arbeloa y hacemos lo que ellos consideran bueno para el equipo".

"Nosotros no estamos ahí diciendo 'hoy no nos apetece salir a entrenar' ni 'hoy hacemos nosotros lo que queramos'. No existe eso. Esas cosas aquí no pasan, pero a veces salen y se crea un ambiente tóxico con los aficionados que piensan que hacemos lo que nos apetece", abundó.

"Las cosas hoy han salido bien"

El guardameta valoró la victoria por 3-0 ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones: "Como equipo hemos salido a ganar, hemos pensado que podíamos ganar y hemos luchado por ello. Las cosas hoy han salido bien, yo creo que bonitos goles, hemos luchado como equipo y a veces la suerte también cae un poco a nosotros. La parada cuando Thiago perdió la pelota una vez Rüdiger salió, va justo encima la cabeza de Haaland... Son cosas que quizás esta temporada nos ha ido al revés y hoy no".

También destacó su participación en el primer gol con un pase largo hacia Fede Valverde. "Yo sé que tengo un buen golpeo, sobre todo en largo, y eso lo hemos trabajado y hoy ha salido bien. Sobre todo contra equipos que dejan mucho espacio en la espalda y con un buen balón de fútbol, como es el de esta de Champions, pues al final esos pases salen".

"Hay que hacer lo mismo la semana que viene"

Sobre su entrenador, aseguró: "Él prepara el equipo como piensa y ha salido bien. Y hay que hacer lo mismo la semana que viene, como he dicho en otras entrevistas. Al final hemos ganado o hemos perdido 4-0, así que todo es posible. Y bueno, pies en la tierra".

"Los partidos contra el City siempre son muy entretenidos en goles. Y como portero, puede ser que es mi primera portería a cero contra el City. El año pasado, cuando ganamos aquí 3-1, me metieron en el último segundo y era una pena. En una eliminatoria es importante ganar con portería a cero y esperar que podamos seguir", agregó.

El penalti fallado por Vini

Cuestionado por el penalti fallado por Vinícius, señaló: "Si no tiras, no lo puedes fallar tampoco. Ha tomado la autoridad o la responsabilidad de chutar y lo ha fallado, es una pena. Pero bueno, al final será que puede ser el 4-0, pero lo mismo puedo decir de la de Thiago, que puede ser el 4-1. Al final el fútbol es fútbol y ha terminado 3-0".

"Sabemos en el equipo que Fede tiene un gran golpeo, debería chutar 10 veces a la portería por partido"

El belga también elogió a Valverde tras su actuación: "Todos sabemos en el equipo que Fede tiene un gran golpeo y que para mí debería chutar 10 veces a la portería por partido porque su golpeo es muy bueno. Sobre todo su tercer gol es una maravilla, ese sombrero es de los mejores de todos tiempos hacer algo así. Es un buen recuerdo para él y para que sea un buen recuerdo hay que pasar la semana que viene".

Finalmente, reflexionó sobre la irregularidad del equipo en Liga: "En el fútbol lo bueno que tenemos es que hay partidos cada tres días y luego esta temporada también siento que en general es o alegría o funeral, y tampoco creo que es así. Es verdad que contra el Getafe no hemos jugado bien, pero al final nosotros como equipo y creo que es lo que tenemos que llevarnos es que, cuando salimos con esa actitud, esa confianza, esa intensidad y ese sacrificio uno por el otro, es cuando ganamos".

"En la Liga muchos equipos nos juegan muy defensivos y nos cuesta un poco generar. El Getafe juega de repente con línea de seis y tres delante; hasta el Celta, que para mí que es un equipo que juega muy ofensivo, en su campo se metió muy atrás porque saben que nos cuesta un poco más", reflexionó.

Mas espacios ante el City

"Hoy el City viene muy ofensivo y hay más espacio y nosotros somos buenos también. Entonces encuentras a Brahim entre líneas y a Arda y de repente se giran y hay una autopista, y en la Liga pasa como mucho una vez por partido. Entonces ahí hay dos cosas que nosotros personalmente tenemos que quedarnos de lo que hemos hecho hoy y llevarlo al sábado contra el Elche y a la semana que viene. Si hacemos esto como equipo, que nos sacrificamos uno por el otro, es cuando las cosas van a salir bien", apostilló.

