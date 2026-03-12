Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio de madrugada horas antes de ser desahuciadas

Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio burgalés solo unas horas antes de que se cumpliera el plazo del Tribunal.

Las exmonjas de Belorado.

Anna Martín
Publicado:

Las exmonjas de Belorado han abandonado está pasada madrugada del jueves el monasterio burgalés. Lo han hecho horas antes de que se cumpliera el plazo dado por el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) para que desalojaran voluntariamente el cenobio. En caso contrario, serían desahuciadas.

La salida se ha producido unas horas antes de que los abogados de las exreligiosas, a las 9:30h, entreguen las llaves del monasterio a la comisión judicial.

Esto ocurre casi dos años después de que el 13 de mayo de 2024 anunciaran su salida de la Iglesia católica, lo que llevó a su excomunión por un delito de cisma.

Según ha informado de madrugada su portavoz, Francisco Canals, las exmonjas han dejado el monasterio a las 02:46h, tras llevar a acabo un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, ha apagado una última vela en el altar de la iglesia y todos los interruptores del edificio.

Las exmonjas han estado realizando la mudanza durante los últimos días, dado que el juzgado rechazó su última petición de un mes de prórroga antes de ejecutar el desahucio. Las de Belorado se realojarán en el monasterio de Orduña (Bizkaia) y en Toledo, en una localidad con vínculos familiares de una de ellas.

Canals, sobre su reubicación, explicó este lunes que se tratará de un alojamiento temporal mientras estudian las alternativas que les han ofrecido a través de la campaña lanzada a principios de febrero para encontrar un convento, y por la que han recibido una treintena de propuestas de casas, fincas e inmuebles.

