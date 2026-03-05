Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Medvedev relata su viaje de "película de Hollywood" para salir de Dubái: "Condujimos siete horas hasta Omán..."

El tenista ruso ha contado la odisea para salir de Dubái por carretera hasta Omán y, desde allí, coger un vuelo a Turquía.

Daniil Medvedev jugará finalmente el torneo de Indian Wells, tras lograr salir de Dubái por carretera y poder tomar un vuelo en Omán hasta Estambul. El tenista ruso, ganador de 23 títulos ATP y que está jugando a un gran nivel que le ha llevado conquistar el ATP500 de Dubái, se vio retenido durante varios días en los Emiratos Árabes Unidos por el conflicto abierto en Oriente Medio por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del régimen irání, lanzando misiles y drones contra los países de la zona.

El campeón del US Open 2021 ha relatado cómo fue su viaje para salir de Dubái y poder llegar a tiempo a California para disputar el torneo de Indian Wells, primer masters 1.000 del año. Medvedev, en una entrevista con la periodista deportiva Sofya Tartakova, ha explicado que tuvieron que conducir durante siete horas para llegar a Omán y, desde allí, coger un vuelo con dirección Estambul (Turquía).

"Consultamos mucho Flight Radar para entender desde donde estaban despegando los aviones. Era una de las web más populares, supongo", explica el tenista ruso.

"Llegamos a Omán en coche. Alguien tuvo la suerte de llegar en 4 horas y 30 minutos, alguien condujo durante nueve horas, nosotros condujimos durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no pudo encontrar su pasaporte. Dimos la vuelta y regresamos a los EAU. Encontró su pasaporte en el estacionamiento y fuimos a Omán. Nos quedamos allí una noche y al día siguiente volamos a Estambul, pasamos la noche en un hotel y volamos a Los Ángeles", recuerda Medvedev.

"Si cuentas el viaje con todos los detalles, es inusual. Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood: cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez", rememora el tenista ruso.

"Llegamos a Omán (con Karen y Andrey]) por separado y volamos a Estambul y Los Ángeles juntos. Definitivamente, fue más divertido al estar con ellos", señala Medvedev.

Por último, Medvedev reconoció que estaba en Dubái con Dasha, su pareja, pero sin sus hijas. "Por suerte estábamos sin las hijas, solo yo y Dasha. Con las niñas probablemente habría sido emocionalmente diferente", concluye el tenista ruso.

