Alcaraz apabulla a Ruud antes de medirse a Norrie en cuartos de Indian Wells

Carlos Alcaraz ha vuelto a mostrar su mejor versión este miércoles en Indian Wells. El número 1 del mundo arrolló al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2) y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 californiano, donde se enfrentará al británico Cameron Norrie.

El murciano necesitó solo una hora y 30 minutos para superar al número 13 del ranking en un partido mucho más cómodo que el disputado en la ronda anterior ante Arthur Rinderknech. Con esta victoria, amplía su dominio en el cara a cara frente a Ruud (6-1), que incluye la final del US Open de 2022.

Además, Alcaraz firmó su decimoquinta victoria del año y mantiene su pleno en 2026 (15-0), temporada en la que ya ha conquistado el Abierto de Estados Unidos y el ATP 500 de Doha. Iguala el mejor inicio de temporada de Andre Agassi, en 1995. Una victoria más y atraparía en ese ranking a Jannik Sinner. Lejos quedan aún los 41 triunfos del tirón de Djokovic.

Un primer set incontestable

Ruud no realizó un mal partido, pero fue incapaz de frenar el vendaval del español. Alcaraz rompió los dos primeros turnos de saque del noruego y se colocó rápidamente 4-0. Con 5-1 y al resto, logró su tercer 'break' para cerrar la manga en su segunda bola de set.

El nivel del murciano fue altísimo. Desplegó su repertorio de voleas, globos y golpes ganadores, mientras Ruud apenas podía contener el ritmo. El dato fue demoledor: ganó el 100 % de sus primeros 24 puntos con el primer saque hasta el quinto juego del segundo set.

"Jugamos muy bien los dos. Mi primer set, creo, fue incontestable, para ser honesto"

En la segunda manga, el noruego reaccionó y mantuvo su servicio hasta forzar el desempate, pero nunca logró inquietar al resto: no dispuso de una sola bola de 'break' en todo el encuentro.

En el 'tie-break', Alcaraz volvió a imponer su jerarquía. Solo dos errores propios evitaron un cierre más contundente. En su segunda bola de partido, sentenció.

El español terminó con un 88% de puntos ganados con el primer saque y un 67% con el segundo, además de 33 golpes ganadores por 17 de Ruud y 18 errores no forzados frente a 22 del noruego.

"Jugamos muy bien los dos. Mi primer set, creo, fue incontestable, para ser honesto. Pero estoy realmente contento de haber podido jugar a ese nivel. Muy feliz de haber sacado adelante el partido y, ojalá, poder mantener este nivel en la próxima ronda", afirmó Alcaraz a pie de pista.

Próximo rival: Cameron Norrie

En cuartos de final, Alcaraz se medirá este jueves al británico Cameron Norrie (n.29), que superó con autoridad al australiano Rinky Hijikata por 6-4 y 6-2.

En su lado del cuadro también siguen en liza Jack Draper (n.14) y Daniil Medvedev (n.11), posibles rivales en unas hipotéticas semifinales. El británico, vigente campeón, tumbó al mismísimo Djokovic por 4-6, 6-4 y 7-5(5) en 2 horas y 35 minutos de un partido extenuante

El murciano avanza con paso firme en un torneo que conquistó en 2023 y 2024 y en el que busca volver a levantar el trofeo tras caer en semifinales en la edición de 2025.

