Alcaraz - Ruud en directo: Día, horario y dónde ver el partido de octavos de Indian Wells

El tenista murciano se ha impuesto en cinco de los seis precedentes entre ambos. Consulta a qué hora juega Alcaraz en Indian Wells los octavos contra Ruud.

Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz en Indian WellsEFE

Carlos Alcaraz mantiene su idilio con la victoria en este arranque de 2026. El murciano, campeón en Australia y Doha, selló su pase a octavos de final de Indian Wells tras superar a Arthur Rinderknech y ya espera a un viejo conocido en el circuito: el noruego Casper Ruud.

El número 1 del mundo elevó su balance a 14-0 este año después de remontar al francés en un partido exigente, en el que incluso sufrió una torcedura de tobillo en el segundo set.

Ni ese susto frenó su impulso. Alcaraz supo gestionar la presión tras perder la primera manga en el 'tie-break' frente a un Rinderknech muy agresivo, que le quitó tiempo con su potente saque y constantes subidas a la red.

Lejos de descomponerse, el español encontró soluciones, ajustó su posición al resto y fue imponiendo su ritmo hasta cerrar la remontada. Un nuevo ejercicio de madurez competitiva que confirma el gran momento que atraviesa.

Head to head: 5-1

En octavos el número 1 del mundo se verá las caras ahora contra Casper Ruud, formado en la academia de Rafa Nadal, ante el que maneja un balance de cinco victorias y tan solo una derrota -en pista dura en las Nitto ATP Finals- en sus seis enfrentamientos previos.

El noruego, número 13 mundial, viene de derrotar al monegasco Valentin Vacherot por 3-6, 6-3 y 6-4. En los seis precedentes entre ambos, Alcaraz ha ganado las finales del US Open y del Masters 1.000 de Miami en 2022.

Horario y dónde ver el Alcaraz vs. Ruud

El encuentro de octavos de final en el ATP Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud se disputará en la madrugada del martes 10 al miércoles 11 de marzo, en un horario y pista todavía por confirmar por la organización.

La crónica, el resultado en directo y las reacciones posteriores podrán seguirse en la web de Antena 3 Deportes, con toda la información actualizada del torneo de Indian Wells 2026.

