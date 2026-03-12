Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Claudio Tapia, sobre la Finalissima: "Yo quiero que se juegue en el Monumental"

La AFA no quiere jugar en el Bernabéu y la Finalissima entre España y Argentina podría no disputarse.

Claudio Tapia, a su llega a un juzgado de Buenos Aires

El próximo 27 de marzo el estadio de Lusail, en Qatar, tendría que acoger la Finalissima entre España y Argentina, pero el conflicto en el Golfo Pérsico hace imposible que se juegue allí el partido entre la campeona de América y de Europa. Pese a que aún no hay confirmación oficial, Qatar no podrá albergar uno de los partidos internacionales más esperados de los últimos tiempos. En varios medios ya han surgido posibles opciones alternativas (Bernabéu, Estadio da Luz, Allianz Arena, Wembley...) aunque, a falta de quince días, no hay acuerdo entre las partes.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, apuntó este jueves su rechazo a la posibilidad de que la Finalissima se dispute en el Santiago Bernabéu y afirmó que "España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental".

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", expresó Tapia a su salida de los Tribunales.

El Bernabéu, una opción para acoger la Finalissima

El Real Madrid ha mostrado su disposición absoluta a acoger el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes del club blanco, tras los interrogantes surgidos en torno al encuentro tras el inicio del actual conflicto en Oriente Medio. Pero la AFA no parece proclive ni conforme con jugar en la capital de España.

El pasado lunes, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, indicó que la decisión sobre la sede definitiva de la Finalissima debía tomarse en la siguientes 48 horas.

"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva", aclaró Louzán.

Pero tres días después de las palabras del presidente de la RFEF, no hay nada decidido sobre una posible sede alternativa para la Finalissima.

A la espera de lo que diga la UEFA

La UEFA, organismo que organiza el partido entre los campeones de Europa y América, no se ha pronunciado de forma pública y en su página web mantiene que el partido se jugará el 27 de marzo el Lusail Stadium de Qatar, algo que estaría ya completamente descartado, teniendo en cuenta la situación bélica en el Golfo Pérsico.

Hasta la fecha se han jugado tres ediciones de la Finalissima (1985, 1993 y 2022). En la primera edición, jugada en París, el título fue para Francia tras imponerse a Uruguay (2-0), Michale Platini fue el encargado de levantar el trofeo.

Hubo que esperar ocho años, hasta 1993, para que se celebrara la segunda edición de la Finalissima, en Mar de Plata, ganada por Argentina ante Dinamarca (1-1 y 5-4 en los penaltis).

La tercera y, hasta la fecha, última edición de la Finalissima se disputó en 2022 en Londres, imponiéndose Argentina (0-3) a Italia.

