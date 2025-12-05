Casper Ruud, tajante sobre la superioridad de Alcaraz y Sinner: "Golpean la bola con más velocidad que el 'Big Three'"

No es ningún secreto que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han elevado su nivel de tenis hasta cotas insospechadas en las dos últimas temporadas, justo los dos años en los que se han repartido los ocho grand slam en disputa. El italiano y el español han impuesto un domino de hierro sobre el resto del circuito y, salvó lesión o alguna causa excepcional, en la mayoría de grandes citas los aficionados ya esperan una final entre ambos. Así ha sido, en especial, en un 2025 en el que se han medido en seis finales (Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open y Nitto ATP Finals).

El último tenista que logró ganar un grand slam, al margen de Alcaraz y Sinner, fue Novak Djokovic en el US Open 2023. Nadie más ha logrado romper con la tiranía que han impuesto el de El Palmar y el de San Cándido en los grandes escenarios de la raqueta. Sinner ha conquistado dos Open de Australia (2024 y 2025), un Wimbledon (2025), un US Open (2024) y dos títulos de las Nitto ATP Finals (2024 y 2025); mientras que Alcaraz ha sumado en las dos últimas temporadas dos Roland Garros (2024 y 2025), un Wimbledon (2024) y un US Open (2025).

Muchos son los tenistas que han sufrido lo que supone enfrentarse a Sinner y Alcaraz en una pista de tenis, uno de ellos es Casper Ruud, actual número 12 de la ATP, y que perdió las semifinales de Tokio 2025 ante Alcaraz y los 1/4 de Roma frente a Sinner. El tenista noruego ha ofrecido su opinión de las razones de esa superioridad del italiano y el español frente al resto de jugadores del circuito.

"Puedes hablar tanto como quieras sobre diferentes épocas, pero la realidad para mí es que Sinner y Alcaraz golpearon la bola con más velocidad que el 'Big Three' (Federer, Nadal y Djokovic)", asegura Ruud en declaraciones a Tennis365.

"Rafa (Nadal) siempre se lanzaba a fondo con la derecha, pero daba más efecto en el revés y ahora tenemos a Carlos y Jannik... Ningún golpe es una debilidad. No importa si es el revés o la derecha, la van a romper. Además, se mueven bien, físicamente. Se mueven genial", explica Ruud.

Ruud, sobre Alcaraz y Sinner: "Sientes que los tienes en defensa y de un solo golpe, vuelven a atacar"

El finalista de dos Roland Garros (2022 y 2023) y un US Open (2022) va más allá análisis y destaca la movilidad y capacidad de pasar de la defensa al ataque de Sinner y Alcaraz.

"Jannik podría romper la bola siempre, pero un área en la que ha alcanzado el siguiente nivel es en su movimiento. Le ves deslizándose (sobre la pista), defendiendo desde cualquier zona de la pista. Lo mismo que con Carlos y siento que defienden igual que lo hacía Novak", argumenta Casper Ruud.

"Sientes que los tienes en defensa y de un solo golpe, vuelven a atacar. Ha sido realmente impresionante, y a veces un poco molesto, lo buenos que se han vuelto, pero solo tienes que aceptarlo y solo nos queda hacerlo mejor para ganarles", explica Casper Ruud.

Por último, el tenista noruego admitió la pequeña frustración que ha supuesto la irrupción de Sinner y Alcaraz justo en el momento en el que Nadal y Federer ya se han retirada y que Djokovic afronta la recta final de su carrera.

"Todos hablamos del día en que Federer, Nadal y Djokovic ya no estuvieran y tendríamos nuevos campeones de Grand Slams, pero eso no ha sido así por culpa de esos dos (Sinner y Alcaraz)", concluye con resignación Casper Ruud.