Laporta: "El Madrid representa el poder y el Barça la libertad"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, participó este jueves en un coloquio organizado por La Vanguardia en el que abordó la actualidad deportiva y económica del club, dejando claro que la dirección deportiva seguirá activa de cara al mercado de invierno. Laporta explicó que Deco, director deportivo azulgrana, está vigilando posibles incorporaciones para reforzar al equipo si surge la oportunidad adecuada.

"Pueden producirse oportunidades, pero Flick está sacando mucho provecho de los jugadores"

"Deco está trabajando y está atento al mercado. Pueden producirse oportunidades, pero Flick está sacando mucho provecho de los jugadores", afirmó. El mandatario insistió en que, aunque el club analizará opciones, no existe la necesidad de realizar una gran inversión ni de "tirar la casa por la ventana" por un 9.

"Si alguien pensara que se tiene que fichar a un jugador de primera línea mundial, claro que podríamos acometer su incorporación, pero no es necesario. Nuestra fuerza es el equipo, no un jugador. Y ya se sabe que muchos gallos en un mismo corral no acaban funcionando", razonó.

Apoyo a Araujo y renovación de Eric García

Laporta anunció que el próximo 11 de diciembre, el defensa Eric García ampliará oficialmente su contrato con el club. Además, tuvo palabras de ánimo para Ronald Araujo, baja indefinida por motivos de salud mental.

"A Araujo le tenemos que dar ánimos, porque se pueden producir estas circunstancias. Hablé con él y me dijo que estaba motivado. Me dio la sensación de que se puede volver a motivar", expresó el presidente, reforzando el apoyo institucional al central uruguayo.

Relación con la UEFA y Superliga

Preguntado por la situación del Barcelona dentro del proyecto de la Superliga, Laporta aseguró que el club trabaja en una vía de acercamiento con la UEFA. "Estamos haciendo una transición con la UEFA en la línea de dar una oportunidad a la paz. El conflicto seguro que no nos beneficia. Hay algunos que quieren estar instalados en el conflicto permanente y nosotros no", dijo, en clara referencia al Real Madrid.

El presidente recordó su participación, en octubre, en la asamblea anual de la 'European Football Clubs' (antigua ECA), una presencia que interpretó como un gesto hacia esa búsqueda de entendimiento.

Tebas, Florentino y un Madrid "en pánico"

Laporta también se pronunció sobre la relación entre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y Florentino Pérez, con quien mantiene posturas enfrentadas. A pesar de que Tebas afronta un expediente del Tribunal Administrativo del Deporte por un supuesto incumplimiento de confidencialidad vinculado al Barça, Laporta reiteró su confianza en él.

"Tebas es una persona que tiene palabra, lo que no me fío son de las estrategias para echarlo"

"Tebas es una persona que tiene palabra, lo que no me fío son de las estrategias para echarlo. No sería una buena noticia para el fútbol español ni para nosotros su adiós. Que existan estrategias desde Madrid para echarlo no me gusta", avisó.

Sobre Florentino, aseguró que mantiene una relación cordial, aunque fue contundente al valorar las críticas recientes del presidente blanco en su asamblea de socios: "ha entrado en pánico" ante el "resurgimiento" del Barcelona.

Y lanzó un dardo al club merengue: "El Madrid representa el poder y el Barça, la libertad. Y esto provoca estas circunstancias, no sé si en el palco del Bernabéu se hacen negocios. Hay poder, pero no lo sé".

Elecciones azulgranas en el horizonte

Por último, Laporta confirmó que el club anunciará a finales de enero la fecha de las próximas elecciones a la presidencia, que deberán celebrarse entre marzo y junio de 2026. El dirigente insistió en que la directiva busca una fecha que interfiera lo menos posible en la actividad deportiva del primer equipo.

