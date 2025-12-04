El subdirector general de Emergencias en la DANA dice que planteó enviar el mensaje las 17:15 y a las 17:38 horas

Una de las cuestiones que investiga la jueza de Catarroja encargada de la instrucción sobre la gestión de la DANA es el envío del ES-ALERT a la población. Quién decidió que se enviara o si la hora de envío fue la oportuna centra muchas de las preguntas desde hace meses.

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, citado este jueves ante la jueza como testigo, ha afirmado que planteó el envío de mensajes de aviso ya antes de reunirse el Cecopi. Suárez ha detallado que sugirió la posibilidad sobre las 17.15 horas ante las imágenes que les llegaron de personas atrapadas en los tejados en Utiel y Requena. Y en una segunda ocasión a las 17.38.

La declaración de Suárez era muy esperada. Se trata del técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias, y acompañó a la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, en el Cecopi durante la jornada del 29 de octubre.

Suárez, junto al exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, son las dos personas sobre las que diferentes dirigentes políticos han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la dana. La última, Pradas durante su primera entrevista tras ser investigada que emitió el pasado domingo el programa Salvados de La Sexta.

Jorge Suárez trabaja en el departamento de Emergencias valenciano desde hace 12 años. Ha afirmado que el Cecopi se constituyó a las 17 horas, aunque la reunión no arrancó hasta las 17.15 horas. Suárez ha dicho que previamente estuvieron en una sala visualizando los recursos que tenían y es en ese momento cuando vieron imágenes de Utiel y de Requena con personas en los tejados. El técnico también ha explicado que los efectivos de la UME y bomberos forestales no podían llegar hasta la zona.

Ante su preocupación por las personas atrapadas, Suárez ha dicho que planteó enviar una alerta. También ha dicho que no lo dijo con el nombre de Es-Alert.

Ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no descartaba una rotura de la presa de Forata y que a las 17.38 tuvo en su mano un listado de municipios que se podrían ver afectados por la rotura. Suárez ha reconocido que le impactó saber que había posibilidad de que el nivel del agua alcanzara los 7 metros de altura en algunos de los municipios. A esa hora, asegura que volvió a recordar que se podía enviar un mensaje a los móviles de la población.

Suárez ha indicado que este extremo generó un debate con el responsable de bomberos sobre la conveniencia del envío ante la posibilidad de crear alarmismo. Además, ha precisado que si el mensaje final se retrasó hasta las 20:11 fue por fallos de ortografía en la versión en valenciano.

No se habló del Barranco del Poyo

También ha afirmado que en la reunión del Cecopi no se habló de barrancos ni cauces sino de los municipios donde iban conociendo que había inundaciones. Por tanto, aclara que no se dijo que la rambla del Poyo se estaba desbordando, ni siquiera cuando se conoció, en torno a las 19:00 horas, que había inundaciones en Massanassa, Paiporta o Picanya.

Según fuentes conocedoras de su declaración, Suárez ha dicho que la CHJ sí informó antes de la reunión del Cecopi de que descendían los niveles en el barranco del Poyo y que "desde hace tiempo" se viene reclamando que se pongan en marcha sistemas de vulnerabilidad, ya que en Emergencias podían conocer el impacto de la lluvia aguas abajo, pero "no hay nadie que analice la forma o la anchura del barranco, su pendiente... y en ese momento no se hizo ese análisis".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.