Muere en el gimnasio usando la técnica del 'agarre suicida' en press de banca

Un trágico accidente en el gimnasio RW Academia, en Olinda (Brasil), acabó con la vida de Ronald José Salvador Montenegro, un hombre de 55 años muy conocido en la localidad. El suceso tuvo lugar mientras realizaba un ejercicio de press de banca con barra libre.

Según medios locales, Montenegro levantaba unos 75 kilos en total, 30 kg por lado más el peso de la barra, cuando la barra se deslizó de sus manos y cayó directamente sobre su tórax. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, tras el impacto, se consigue poner en pie y caminar hasta la recepción del gimnasio, donde se desplomó segundos después.

Intento de reanimación y fallecimiento

El personal del gimnasio y otros usuarios acudieron de inmediato para auxiliarle y llamar a los servicios de emergencia. Montenegro fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no pudo ser reanimado.

El gimnasio, citado por el medio MixVale, señaló en un comunicado que su equipo actuó con rapidez, ofreciendo asistencia inmediata y avisando a los servicios médicos. También expresó su apoyo a la familia y recordó que Montenegro era un cliente habitual y muy apreciado.

Deportista experimentado

Familiares citados por el medio G1 Pernambuco señalaron que Montenegro tenía más de tres décadas de experiencia en musculación y nunca había sufrido accidentes en el gimnasio. En el momento del suceso estaba acompañado por un entrenador personal, que confirmó que el ejercicio formaba parte de su rutina habitual.

Varios especialistas han explicado que Montenegro empleaba un tipo de agarre conocido como 'false grip' o 'agarre suicida', que puede aumentar el riesgo de que la barra se deslice, si bien no se ha determinado oficialmente si esta técnica fue la causa directa del accidente.

Investigación y llamamiento a reforzar la seguridad

La Policía Civil de Pernambuco clasificó el caso como muerte accidental y descartó la existencia de factores externos. El informe pericial aún está pendiente.

Familiares de la víctima pidieron una mayor vigilancia en los gimnasios y reforzar las medidas de seguridad en ejercicios de alto riesgo como el press de banca.

El accidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en los gimnasios y las técnicas de levantamiento, aunque expertos citados por la prensa local han insistido en que no se pueden extraer conclusiones definitivas hasta que se conozca el informe oficial.

