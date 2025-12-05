Muere ahogado Elden Campbell, campeón de la NBA con los Pistons, a los 57 años

Luto y shock en la NBA tras confirmase la muerte de Elden Campbell, el pívot de los Lakers y campeón con Detroit Pistons en 2004, mientras se encontraba pescando en Florida el pasado martes 2 de diciembre. El exjugador nacido en Los Ángeles (California) el 23 de julio de 1968 fallecía ahogado, según ha desvelado una hermana del exjugador de baloncesto al New York Post.

"Fue repentino. No estaba enfermo, estaba pescando, No sabemos qué pasó", aseguró su hermana Sandra al New York Post. La hermana de Elden Campbell confirmó que el cuerpo de su hermano está en manos de las autoridades forenses y que la familia está a la espera de conocer más detalles sobre la trágica muerte de Elden Campbell.

El medio TMZ Sports ha confirmado que, según han informado las autoridades, Elden Campbell falleció por "ahogamiento accidental".

La familia de Elden Campbell emitió un comunicado sobre su muerte, asegurado que "era un hombre de fe que confiaba en su señor y salvador Jesucristo. Esposo, padre, hermano, primo y amigo".

"Era un hombre para quien la familia lo era todo: generoso, divertido, disciplinado y amable, pero capaz de callarte si era necesario. Hombre de Dios, pasó la mayor parte de su vida haciendo lo que amaba: pescar en el océano, disfrutando de su día ideal", indica el comunicado de la familia del exjugador y campeón de la NBA en 2004.

La NBA y el basket despiden a Elden Campbell

Los Detroit Pistons, franquicia con la que conquistó el anillo de la NBA en 2004, emitieron sus condolencias por la muerte de Elden Campbell y mostraron su "profunda tristeza y desconsuelo" por la noticia del fallecimiento.

Charlotte Hornets, equipo en el que jugó Campbell entre 1999 y 2002, también lamentó profundamente la noticia de su muerte y destaca el papel que jugó el expívot "para nuestra comunidad con su presencia y dedicación".

"Fuera de la cancha, personificó lo que significaba ser un Hornet para nuestra comunidad con su presencia y dedicación. Era muy querido por sus compañeros y por nuestra afición en toda Carolina. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Elden en estos momentos", señala Charlotte Hornets.

Los Lakers también reaccionaron a la terrible noticia de la muerte de Elden Campbell a los 57 años.

Magic Johnson, leyenda de los Lakers, también recordó la figura de Campbell y envió su apoyo a la familia del exjugador de los Lakers en un momento tan complicado.

"Acabo de recibir la devastadora noticia del fallecimiento de mi excompañero y amigo de los Lakers, Elden Campbell. Era un alma muy noble. Como jugador de baloncesto, era extremadamente atlético. Me encantaba lanzarle globos a Elden porque saltaba como un cohete y tenía muchísimo talento. Cookie y yo rezamos por su familia y la comunidad Lakers en este momento tan difícil. ¡Descansa en paz, Big E!", indicó Magic.