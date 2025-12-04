Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Toni Nadal cree que los rivales de Alcaraz son "más flojos" que los que tuvo Rafa

El tío de Rafa Nadal opina que los rivales de Alcaraz en el circuito, más allá de Sinner, "han abandonado".

Toni Nadal y Rafa durante el Open de Australia 2017

Toni Nadal y Rafa durante el Open de Australia 2017Getty Images

Luis F. Castillo
Publicado:

Toni Nadal ha sido el último en hablar acerca de los logros de Carlos Alcaraz y de su inmaculada trayectoria a sus 22 años. Sin embargo, y a pesar de asegurar que va camino de convertirse en uno de los "mejores jugadores de la historia", opinó que "tiene ventaja" con respecto a su sobrino Rafa Nadal por tener unos rivales "más flojos" en el circuito ATP.

"Yo recuerdo en la época de Rafael, aparte de Djokovic y Federer, estaba Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinka…"

Toni Nadal

Asegura que lo que está consiguiendo Alcaraz "no es destacable, es muy destacable, y lleva camino de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Vemos lo que está consiguiendo y tiene unas condiciones atléticas increíbles. Lo tiene todo".

"Él tiene una ventaja que no tenían los de antes, es que sus rivales son algo más flojos, no están tan comprometidos. Alcaraz tiene un gran rival que es Sinner que está siempre ahí, pero el resto parece que han bajado su compromiso o su confianza en ellos mismos. Yo recuerdo en la época de Rafael, aparte de Djokovic y Federer, estaba Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinka, que siempre estaban allí. Hoy en día, los rivales han abandonado", analizó para La Opinión El Correo de Zamora tras una charla en dicha ciudad.

"Como persona es exactamente igual"

También explicó la evolución de Rafa Nadal tras la retirada y aseguró que la salida del circuito no ha transformado a su sobrino en absoluto: "Como persona es exactamente igual, menos jugar, sigue haciendo las mismas cosas, tiene el mismo comportamiento, aunque ahora es padre… Pero en lo personal, no ha cambiado absolutamente en nada".

También explicó cómo es hoy la relación entre ambos: "Es casi más de amistad que de tío, somos familia cercana y hacemos muchas cosas juntos… Es una relación normal familiar".

La exigencia como método educativo

Toni Nadal explicó que su labor con Rafa se basó en decirle lo que necesitaba escuchar, no lo que quería oír: "Mi compromiso no fue tanto decirle aquello que él quería escuchar sino aquello que yo creía que le ayudaría a mejorar aún sabiendo que no le iba a sentar muy bien".

Y añadió una reflexión general: "Uno tiene que tener muy claro el precio que tiene que pagar por las cosas… Procuré decir aquello que creía que les ayudaría a mejorar".

"Si quieres te engaño, pero Federer no lo hará"

El entrenador recordó una final de Montecarlo en la que Rafa se sorprendió por la crudeza de su mensaje previo al partido: "Lo veo complicado porque Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés también es mejor, su volea es mucho mejor…".

La reacción de Rafa fue inmediata: "No sigas, vaya moral que me das para salir a la pista", le dijo el manacorí.

Toni Nadal justificó su sinceridad: "Si quieres te puedo engañar pero Federer no nos va a engañar. Tendremos que buscar a partir de aquí la solución porque en la vida casi siempre hay solución".

Y cerró con una declaración que resume su filosofía: "Uno tiene que aceptar la realidad que vive, no buscar excusas, y con lo que tenemos, hay materia suficiente para funcionar".

