Un niño indio de tres años se convierte en el jugador de ajedrez más joven en lograr una calificación oficial FIDE

El mundo del ajedrez asiste atónito al último hito logrado por Sarwagya Singh Kushwaha, un precoz jugador indio de tres años que se ha convertido en el jugador más joven en obtener una calificación oficial de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez). En concreto, según informan varios medio como The Daily Star o The Guardian, este niño indio ha logrado este hito con tres años, sietes meses y 20 días.

De esta forma, Sarwagya Singh Kushwaha arrebata el anterior récord de precocidad al también indio Anish Sarkar, quien lo había conseguido con tres años, ocho meses y 19 días. Kushwaha, matriculado en una guardería en el estado indio de Madhya Pradesh,, obtuvo una puntuación de calificación rápida de 1.572.

"Es un gran orgullo y honor para nosotros que nuestro hijo se haya convertido en el ajedrecista más joven del mundo en alcanzar un ranking FIDE. Queremos que se convierta en gran maestro", señaló el padre de Kushwaha, Siddharth Singh, al canal indio de noticias ETV Bharat.

El jovencísimo jugador indio consiguió derrotar a tres jugadores clasificados en eventos de Madhya Pradesh y otras partes de la India para garantizarse su estatus FIDE.

¿Qué son los títulos FIDE?

Los títulos FIDE, como explica el medio Chesscul, son reconocimientos oficiales que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) a los jugadores que certifiquen un alto nivel de rendimiento competitivo. Están considerados los títulos más prestigiosos del ajedrez internacional y se mantienen de por vida.

Los títulos FIDE se dividen en cuatro categorías:

- FM (Maestro FIDE)

- IM (Maestro Internacional)

- GM (Gran maestro)

- CM (Candidato a maestro)