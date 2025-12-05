Sébastien Toutant convierte la montaña en una gincana de nieve: 22 obstáculos, diez deportes y una sola toma

Esta vez no se trató de un salto espectacular ni de un truco individual: Sébastien Toutant completó un descenso de snowboard de una sola toma por una pista de obstáculos única, inspirada en diez deportes diferentes y diseñada con 22 obstáculos que desafiaban la técnica, el equilibrio y la creatividad.

"Es una de las bajadas más locas y creativas que he hecho."

Desde la primera canasta de baloncesto lanzada hacia atrás hasta un putt de golf final, Toutant demostró por qué es considerado un auténtico 'decatleta de las nieves'. La pista combinaba escalones, rieles dobles, trampolines profesionales, saltos de altura, arcos de fútbol americano, redes de pickleball, rieles de hockey, barras, muros dobles y toboganes de skate, entre otros desafíos. Cada elemento requería no solo habilidad sino también rapidez para resolver los obstáculos en tiempo real, todo sin cortes ni repeticiones.

"Es, sin duda, una de las bajadas más locas y creativas que he hecho. Me encanta practicar todo tipo de deportes, así que llevarlos a la nieve era algo que siempre había querido hacer", explica Toutant. Sus intentos previos y algunas caídas dejaron claro que completar la pista no era nada fácil, pero su precisión y versatilidad hicieron posible la hazaña.

Un enfoque innovador para el snowboard

El recorrido refleja un enfoque innovador del snowboarding de estilo libre, donde los límites se expanden más allá de los formatos competitivos tradicionales. Desde coger un stick de hockey y meter gol hasta atravesar un listón de salto de altura, saltar vallas o pasar por paredes dobles, Toutant transformó la montaña en un verdadero parque de juegos multideportivo. Cada obstáculo se convierte en una miniaventura, y completarlos en una sola toma demuestra la enorme capacidad de adaptación y creatividad del atleta.

Este proyecto marca un nuevo hito en la carrera de Toutant, que combina su pasión por el snowboard con su amor por la multidisciplinariedad. Con este descenso, Sébastien Toutant redefine lo que significa ser creativo sobre una tabla de snowboard: no solo competir, sino imaginar, experimentar y, sobre todo, disfrutar llevando los límites del snowboard mucho más allá de lo conocido.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.