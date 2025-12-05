El Gobierno apunta a Rusia como responsable de la propagación de la peste porcina africana a la Unión Europea

Un informe del Ministerio de Agricultura apunta a Rusia como principal responsable de la llegada y propagación de la peste porcina africana a la Unión Europea. Según el informe, publicado por 'El Economista', es debido a la falta de control y colaboración de Moscú.

La enfermedad se habría iniciado en la región del Cáucaso en 2007. A partir de ahí, entre 2010 y 2011, comenzó a propagarse por Rusia debido a los bajos niveles de bioseguridad, la producción al aire libre y la alimentación con restos de comida. Un año después se confirmó su llegada a Ucrania y después a Bielorrusia.

No fue hasta el año 2014 cuando se confirmara la presencia del virus en la Unión Europea, concretamente en jabalíes y explotaciones de cerdo doméstico en Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Durante los siguientes años, según informan, se detectó en otros países de la UE.

El Ministerio de Agricultura mantiene que los principales problemas que se encuentran tanto España como el resto de países afectados para la erradicación de la enfermedad son las altas densidades de población de jabalíes en ciertas áreas.

13 países afectados

Por el momento son 13 los países afectados de la Unión Europea por la peste porcina africana. En total: Alemania, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Ahora, España se suma a los que han notificado brotes en poblaciones de jabalíes silvestres. Por el momento solo cinco países han reportado casos en cerdos domésticos.

Jabalíes infectados

Las autoridades veterinarias han confirmado un total de 13 jabalíes los infectadospor peste porcina, todos ellos localizados en las inmediaciones de los anteriores focos, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, Barcelona. Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Cataluña han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdos, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus visitas y la toma muestras en las 39 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Se mantiene un nivel alto de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino. Las autoridades han recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, es decir que las personas no pueden infectarse ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Restricciones en España

La UE ha fijado restricciones hasta finales de febrero en 91 municipios dentro del área de 20 kilómetros a la redonda del primer foco de peste porcina africana en el área de Collserola, Barcelona. Las restricciones se amplían de 64 a 91 en las comarcas catalanas de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages.

En estos 91 municipios dentro de la zona declarada como "infectada" quedan prohibidos los desplazamientos de animales silvestres, de porcinos en cautividad o de sus productos derivados. Por el momento, la Generalitat está pendiente de pactar con el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea los métodos de captura y sacrificio más adecuados. Están preparadas trampas de captura masiva y armas con silenciador que se podrían usar para llevar a cabo sacrificios, una vez llegue la autorización comunitaria.

Primeros casos en España

La primera vez que llegó la peste porcina africana a España data de 1960 en pequeñas explotaciones de Badajoz. Previsiblemente, en aquel momento llegó desde Portugal. El virus pasó de Badajoz al resto de España.

Con la exportación de porcino cerrada, el virus campó a sus anchas durante dos décadas. No fue hasta 1985 cuando se puso en marcha un plan de erradicación sin precedentes que dio como resultado su regionalización en 1989. No fue hasta el año 1995 cuando se declaró el país libre de peste porcina.

