Los motivos de Ábalos para pedir su libertad y qué pasaría con su sueldo de 5.254 euros si sigue en prisión

La defensa del exministro solicita su libertad al considerar que no existe ningún riesgo de fuga y acusa al juez de hacer un "uso irrazonable" del derecho. El Supremo decidirá, y el sueldo que percibe como diputado también depende de esta decisión.

Jos&eacute; Luis &Aacute;balos

José Luis Ábalosatresplayer.com

Juan Muñoz
Publicado:

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo estudia si confirmar el procesamiento de José Luis Ábalos, en prisión desde el pasado jueves por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas desde el ministerio que dirigía, o ponerle en libertad condicional atendiendo al recurso presentado por su defensa.

Por ahora, Ábalos seguirá en la prisión de Soto del Real, al menos, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto. El exministro de Transportes ha presentado un recurso pidiendo salir en libertad a través de su abogado.

Acusa al juez de un "uso irrazonable" del derecho

La defensa de Ábalos ha acusado al juez de hacer un "uso irrazonable" del derecho por haberle enviado a prisión preventiva al observar riesgo de fuga. Un riesgo que niega el exministro de Transportes.

Asegura que la decisión de enviarle a la cárcel se basa en "vaguedades y excusas procesales" y acusa al instructor de "fomentar una declaración colaborativa" al estilo de la del empresario Víctor de Aldama.

La defensa de Ábalos mantiene que, "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa".

El abogado del exministro considera que el juez ha minusvalorado "la realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos, haciendo mención al "hijo menor que está a su cargo los fines de semana".

"Toda privación de libertad cautelar se sujeta al principio de excepcionalidad, siendo prioritaria la exploración de alternativas menos restrictivas. Cuando se pasa de una situación a otra sobre la base de vaguedades y excusas procesales, no se esta respetando el artículo 17 de la Constitución. El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero", decía el recurso presentado por el abogado de Ábalos.

Ábalos perdería su sueldo de 5.300€ mensuales

Además, si Tribunal Supremo decidiera mantener al exministro en prisión, dejaría de percibir un total de 5.254 euros al mes que recibía por ser diputado, dividido en 3.236 euros de retribución fija y 2.018 euros por ser elegido por Valencia.

