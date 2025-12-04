Fernando Alonso se reivindica: "Hace 19 años que el Mundial no lo gana el mejor"

Fernando Alonso afronta el último fin de semana de la temporada con la mirada puesta en la lucha por el campeonato... aunque él no esté implicado directamente. Desde Yas Marina, el piloto de Aston Martin asegura que, en condiciones normales, McLaren parte con ventaja para ganar el Gran Premio de Abu Dabi y, de paso, el Mundial de Fórmula 1.

"Uno de los dos pilotos de McLaren debería ganar en Abu Dabi en una carrera normal", afirmó en declaraciones a Dazn.

"Va a ser intenso hasta la línea de meta"

Pese a no estar en la batalla por el título, Alonso anticipa un final apasionante: "Va a ser intenso hasta la línea de meta. No estamos en esa batalla y nos gustaría estar un poco más arriba, pero tratamos de asegurar la mejor plaza posible y ayudar con todos los puntos posibles".

El asturiano llega a la cita final como duodécimo clasificado en el Mundial con 48 puntos, en un cierre de curso que le ha devuelto a un escenario muy familiar: el circuito donde vivió uno de los momentos más intensos de su carrera.

En 2010 "ganó el mejor coche"

Alonso recordó inevitablemente el desenlace del Mundial 2010, donde llegó con opciones al título pero terminó séptimo tras quedar bloqueado detrás de los Renault. "Hay algunas semejanzas, desde luego. Pero, para tu información, en 2010 ganó el mejor coche. Lo siento", reflexiona.

El bicampeón añadió que el DRS, herramienta clave en la F1 moderna para facilitar adelantamientos, nació precisamente como consecuencia de aquella carrera: "El DRS se implementó especialmente tras la carrera de 2010 en la que perdimos el campeonato. Así que, ojalá pudiera volver a esa carrera, tenerlo, y adelantar al Renault. Quizá vuelva algún día".

Mirando al futuro, Alonso valoró cómo puede cambiar el panorama en 2026: "Veremos cómo son las carreras el próximo año y lo difícil o no que se adelantar".

"Deberían ganar en una carrera normal"

Para el asturiano, todo apunta a que el título se decidirá entre los pilotos de Woking: "Todo puede pasar, ya lo vimos la semana pasada. Pero, cuando tienes el mejor coche, eso siempre ayuda. McLaren tiene el mejor coche y a dos de los tres competidores. Deberían ganar en una carrera normal".

La conversación sobre el título de 2024 en Abu Dabi volvió a poner en el centro a Max Verstappen y a las hipótesis sobre qué ocurriría si el neerlandés pilotara otro coche. En los últimos días, el tricampeón aseguró que, con un McLaren, él habría ganado ya hace tiempo. Fernando Alonso, sin embargo, no lo ve tan claro.

"Nunca se sabe… Siempre es una suposición"

Preguntado por esa afirmación de Verstappen, Alonso ha dejado esta reflexión: "Nunca se sabe, nunca se sabe… Siempre es una suposición. Es difícil de responder, creo que todos sabemos que Max es un piloto increíble y que está sacando el máximo partido al coche y a algunas de las carreras que ha ganado este año. Quizás no dependía del coche, dependía de él y también del año pasado, pero sí, nunca se sabe."

El asturiano fue más allá al analizar la eterna pregunta sobre el binomio coche-piloto: "En mi caso, todos diríamos que podemos ganar el campeonato con el mejor coche, todos tenemos esa confianza en nosotros mismos, pero es una pregunta incontestable".

"Será la vigésima vez que pasa"

El momento más divertido llegó cuando le preguntaron: si Max Verstappen no gana el campeonato... ¿tendremos un campeón del mundo que no sea el mejor piloto?

La respuesta de Alonso desató carcajadas en el paddock: "Esto lleva ocurriendo los últimos 19 años. Así que será la vigésima vez que pasa".

Y es que ese fue el año en el que precisamente él mismo ganó su último Mundial con Renault en 2006. Desde entonces, según Alonso, el campeón siempre ha sido el mejor piloto de la parrilla y no el mejor piloto.

