España se retira de Eurovisión tras la decisión de que Israel participe

RTVE ha anunciado la retirada de España tras el resultado de las votaciones de la UER: "La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones".

Representante de Israel en Eurovisi&oacute;n 2025

Representante de Israel en Eurovisión 2025GTRES

Ya lo avisaron el pasado mes de septiembre: Si la Unión Europea de Radio Difusión no expulsa a Israel, España no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026. Este miércoles, RTVE ha comunicado que nuestro país no viajará a Austria y se retira oficialmente del Festival de Eurovisión, ya que finalmente Israel sí participará tras obtener el respaldo de los miembros de la UER.

Su no participación en Eurovisión también lleva a RTVE a no emitir la final del próximo 16 de mayo que se celebrará en Viena, así como las semifinales previas de los días 12 y 14.

Las cadenas públicas que forman parte de la UE de Radiodifusión (UER) han aceptado la participación de Israel en el próximo certamen, resolviendo la gran duda que existía tras la polémica generada por los desproporcionados ataques llevados a cabo en Gaza por el ejército de Netanyahu.

"La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones".

Tras la reunión, el presidente de la Corporación, José Pablo López, ha cargado contra lo ocurrido en la Asamblea de la UER afirmando que se "confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados".

